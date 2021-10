Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

199,95 EUR +0,08% (26.10.2021, 11:46)



Euronext Paris-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

199,55 EUR -0,08% (26.10.2021, 12:31)



ISIN Pernod Ricard-Aktie:

FR0000120693



WKN Pernod Ricard-Aktie:

853373



Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

PER



Euronext Paris Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

RI



Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (26.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Die Umsatzzahlen (Nettoumsatz: +22% y/y auf 2,72 Mrd. Euro; organisch: +20% y/y) für das Q1 2021/22 (30.09.) hätten die Analystenprognose (2,54 Mrd. Euro bzw. organisch: +14% y/y) sowie den Marktkonsens (2,61 Mrd. Euro bzw. organisch: +16% y/y) übertroffen. Auffällig sei das starke Umsatzwachstum der strategischen internationalen Marken (organisch: +24% y/y) gewesen. Für den weiteren Jahresverlauf rechne der Spirituosenkonzern weiterhin mit einem deutlichen Umsatzwachstum, das jedoch schwächer als in Q1 ausfallen werde. Die vier strategischen Märkte (USA, China, Indien, weltweiter Reiseeinzelhandel) hätten in Q1 2021/22 (organisch) signifikante Umsatzzuwächse erzielt (USA: +9% y/y; China: +22% y/y; Indien: +27% y/y; weltweiter Reiseeinzelhandel: +55% y/y). Letzterer habe dabei aber v.a. von der günstigen Vergleichsbasis profitiert (Q1 2020/21: -64% y/y).Aktuell sehe Lusebrink die überzeugende Topline-Entwicklung, die gute Marktposition und die deutliche Erholung im weltweiten Reiseeinzelhandel bereits größtenteils eskomptiert. Der Analyst hebe seine Erwartungen für 2021/22e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 7,18 (alt: 6,92) Euro; DPS: 3,58 (alt: 3,46) Euro) und 2022/23e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 8,06 (alt: 7,70) Euro; DPS: 4,00 (alt: 3,85) Euro) an.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% stuft Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die Pernod Ricard-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 195 Euro auf 210 Euro erhöht. (Analyse vom 26.10.2021)Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: