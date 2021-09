Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

192,05 EUR +1,40% (29.09.2021, 09:32)



Euronext Paris-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

190,90 EUR +0,82% (29.09.2021, 10:12)



ISIN Pernod Ricard-Aktie:

FR0000120693



WKN Pernod Ricard-Aktie:

853373



Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

PER



Euronext Paris Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

RI



Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (29.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Der Geschäftsbericht habe die Anfang September veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.) bestätigt. Der Dividendenvorschlag für 2020/21 (3,12 (Vj.: 2,66) Euro je Aktie) sei ebenfalls bereits bekannt gewesen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 gebe der Spirituosenkonzern weiterhin keinen konkreten Ausblick, zeige sich aber optimistisch und rechne mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends und für das Q1 basiseffektbedingt mit einem sehr dynamischen Umsatzwachstum. Zudem nehme Pernod Ricard, wie bereits bekannt, das Aktienrückkaufprogramm (verbleibendes Volumen: rund 0,5 Mrd. Euro) wieder auf und plane in einer ersten Tranche zwischen dem 16.09. und 16.11.2021 eigene Aktien im Volumen von maximal 0,25 Mrd. Euro zurückzukaufen. Des Weiteren sei die Dividendenpolitik (rund 50% des bereinigten Nettoergebnisses sollten als Dividende ausgeschüttet werden) bestätigt worden.Die Verschuldungskennziffer Nettofinanzverschuldung/EBITDA habe sich zum 30.06.2021 deutlich auf 2,6 (31.12.2020: 3,4; 30.06.2020: 3,2) verbessert. Einer deutlichen Erholung des Geschäfts v.a. in den strategisch wichtigen Märkten China und den USA stehe die noch andauernde Schwäche im weltweiten Reiseeinzelhandel gegenüber. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Aufgrund eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% stuft Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die Pernod Ricard-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 195 Euro belassen. (Analyse vom 29.09.2021)Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: