Die Peloton Interactive-Aktie ist eine Halteposition, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die starke Nachfrage entwickle sich für den Fitnessgeräte-Anbieter Peloton immer mehr zum Problem. Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen erstmals die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt. Doch Peloton komme mit den Lieferungen nicht hinterher. CEO John Foley verspreche Besserung - doch die Börse habe Zweifel.Peloton nehme 100 Millionen Dollar in die Hand, damit die Produkte schneller beim Kunden ankommen würden. Derzeit könne es zwischen acht und zehn Wochen dauern, bis ein Spinningbike oder ein Laufrad geliefert werde. Der US-Titel reagiere am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit einem Minus von acht Prozent.Foley nenne die Geduldsprobe für die Kunden "nicht akzeptabel". Er wisse, dass Peloton gegen die Zeit kämpfe. Spinning in den eigenen vier Wänden sei ein Corona-Phänomen. Die Wachstumsraten während der Pandemie werde Peloton nur sehr schwer fortsetzen können, wenn alle geimpft seien und die Fitnessstudios unter voller Auslastung öffnen dürften.Foley allerdings sei vom dauerhaften Trend überzeugt. "Es gibt fast 200 Millionen Menschen auf der Welt, die in ein Fitnessstudio gehen", sage er. "Das sind 200 Millionen Menschen, die Monat für Monat sauer verdientes Geld dafür bezahlen, um unserer Meinung nach minderwertige Fitnessgeräte an einem minderwertigen Standort zu nutzen."Nach Einschätzung des AKTIONÄR seien 100 Millionen Kunden viel zu hoch gegriffen. Schließlich gehe es ganz schön ins Geld, Peloton-Kunde zu sein. Das Bike koste 2.000 Euro, die monatliche Mitgliedschaft 40 Euro.Außerdem würden früher oder später Konkurrenten auftauchen. Apple zum Beispiel könnte ein iBike auf den Markt bringen. Auch für Sportartikelhersteller wie Nike könnte der Einstieg äußerst spannend sein.Peloton sei zwar ein hochinteressantes und kreatives Unternehmen, das sich aber zu hohe Erwartungen setze. Statt 100 seien zehn Millionen zahlende Kunden realistisch. Die langen Lieferzeiten müsse die Firma dringend in den Griff kriegen, zumal neue Player der Branche möglicherweise schneller beim Kunden seien.