Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

34,79 EUR +2,25% (13.12.2021, 10:09)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

38,51 USD -5,38% (10.12.2021, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (13.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Fitness-Spezialisten Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Mann setze sich auf sein Peloton-Bike, trete in die Pedalen - und sei wenige Minuten später tot. Die Szene aus der ersten Folge der neuen Staffel von "Sex and the City" habe die Zuschauer geschockt, (Spoiler-Alarm!) handle es sich bei dem Verstorbenen doch um Carries Ehemann Mr. Big. Hersteller Peloton gerate unter Druck.Peloton habe umgehend reagiert. Am Samstag habe das US-Unternehmen eine Parodie auf die Sterbeszene auf Twitter gepostet. Zu sehen seien Mr. Big-Darsteller, Chris Noth, und Jess King, die Peloton-Trainerin, die in der HBO-Show dargestellt worden sei. Sie lägen vor dem Kamin, nachdem er sich von dem Sturz offensichtlich erholt habe.Sie frage ihn, ob er noch einen weiteren Kurs auf dem Bike machen möchte. Antwort: "Ich fühle mich großartig. Sollen wir noch eine Runde drehen? Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu tun."Die Überschrift über dem Tweet laute: "Er lebt."Die Börse habe mit Verkäufen auf die Szene reagiert - die Peloton-Aktie sei am Freitag fünf Prozent abgesackt. Erschwerend hinzugekommen sei noch eine Abstufung von Credit Suisse.Man könnte jetzt meinen, "Sex and the City" sei doch nur Fiktion und es sei jedem klar, dass Spinning der Gesundheit eher zuträglich sei. Doch das Problem liege derzeit tiefer. "Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sich die Szene auf den Verkauf der Produkte auswirkt", so die Analysten von BMO Capital. "Allerdings stellt sich die Frage, ob Peloton die Kontrolle über sein Storytelling verloren hat - und damit seine bislang größte Stärke."Peloton habe ein gutes Produkt, das in der heutigen Welt, in der alle so effizient wie möglich sein möchten, definitiv seine Daseinsberechtigung habe. Trotzdem sei das Sentiment einfach mies und dem Unternehmen sei bislang nicht viel eingefallen, es rasch zu verbessern. Allerdings sei die Aktie dermaßen überverkauft, dass es eigentlich bald zu einer Gegenbewegung kommen müsste.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die Peloton Interactive-Aktie zu beobachten. (Analyse vom 13.12.2021)