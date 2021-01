Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (22.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der mächtigste Mann der Welt sei Ausdauersportler - und fahre gerne auf dem Spinningbike. Aber nicht auf irgendeinem Produkt, Joe Biden nutze ein Peloton-Bike. Ausgerechnet das werde aber nun zum Politikum. IT-Experten hätten Bauchschmerzen und seien dagegen, dass Biden das Sportgerät mit ins Weiße Haus nehme.Laut den Fachleuten sei das Spinningbike von Peloton anfällig für Cyberattacken, da es mit dem Internet verbunden sei. Der Secret Service könnte es deswegen als mögliches Sicherheitsrisiko identifizieren, heiße es.Bei Peloton seien die Sportler online mit einem Trainer verbunden, der Kommandos und Tipps gebe. Der Dienst sei in der Pandemie wegen #stayathome stark gefragt - die Zahl der zahlenden Kunden sei auf zuletzt 1,33 Millionen geklettert.Peloton sei eine starke Marke mit einem nützlichen, hippen Produkt. Allerdings sei im Kurs schon viel eingepreist. Ein Kunde werde derzeit mit 30.700 Dollar bewertet.Wer die Aktie hat, lässt die Gewinne laufen, wer nicht investiert ist, wartet einen Rücksetzer ab, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link