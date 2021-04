Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Für das Papier des Fitness-Geräte-Herstellers fange die neue Handelswoche mit einem spürbaren Minus an. Die US-Verbraucherschützer CPSC hätten am Wochenende vor einem Produkt des Unternehmens gewarnt, was am Montag bei den Anlegern auf die Stimmung schlage. Das von der CPSC vorgelegte Video werfe allerdings Fragen auf.Die Warnung der US-Verbraucherschutzbehörde beziehe sich auf das Laufband-Modell Tread+. Es stelle eine Gefahr für Kinder und Haustiere da, diese von dem Band unter das Gerät gezogen, verletzt oder gar getötet werden könnten. Als Beleg hätten die Verbraucherschützer ein Video veröffentlicht. Es zeige zwei kleine Kinder, die vor und auf dem Laufband spielen würden, während dieses eingeschalten sei. Dabei werde das kleinere der beiden Kinder tatsächlich mit einem Ball auf die Unterseite gezogen.Auffällig sei, dass die Kinder anscheinend unbeaufsichtigt auf dem Fitness-Gerät spielen würden und auch 30 Sekunden, nachdem das Kind unter das Gerät geraten sei, kein Erwachsener im Bild zu sehen sei. Das Kind habe sich selbst befreien können und scheine mit einem Schreck davongekommen zu sein.(Mit Material von dpa-AFX)