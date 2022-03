Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neuer CEO, neuer Ansatz - Peloton starte in dieser Woche testweise ein neues Preismodell, bei dem Kunden die Heimtrainer des Unternehmens nicht mehr kaufen müssten, sondern für eine monatliche Gebühr leihen würden. Die sonst kostenpflichtigen Kurse seien dann bereits enthalten. Es gebe allerdings Zweifel, ob der Schritt das Unternehmen in die gewünschte Richtung bringe.Nach knapp einem Monat im Amt lasse Peloton-CEO Barry McCarthy von Freitag an ein neues Preismodell in den US-Bundesstaaten Texas, Florida, Minnesota und Denver testen. Für 60 bis 100 Dollar im Monat sollten Kunden ein Fahrrad oder Laufband des Unternehmens bekommen können. Im Preis inkludiert seien auch die verschiedenen digitalen Trainings, die normalerweise 12,99 beziehungsweise 39 Dollar monatlich kosten würden.Der Clou: Kunden könnten die Geräte jederzeit zurückschicken, seien also nicht über eine Mindestvertragszeit oder ähnliches gebunden. Peloton wolle so testen, ob sich mit dem Modell neue Kunden gewinnen lassen würden, die den Service dauerhaft buchen würden.Wohl auch aufgrund der hohen Anschaffungskosten für die Heimtrainer von nicht unter 1.495 Dollar habe das Unternehmen eine vergleichsweise niedrige Abwanderungsquote der Kunden von zuletzt 0,79 Prozent. BMO Capital Markets-Analyst Simeon Siegel sehe diese mit dem Testmodell in Gefahr. Er befürchte, Peloton könnten zu einem Wintererlebnis für Kunden werden, die jedes Jahr ein Fahrrad für vier Monate mieten und es dann zurückgeben würden.Dass aus dem Test die Rettung für Peloton hervorgehe, sei höchst zweifelhaft. Der Chart des einstigen Corona-Gewinners sei seit Monaten schwer angeschlagen. Am Donnerstag sei der Kurs weitere fünf Prozent auf 22,18 Dollar abgerutscht."Der Aktionär" bleibt an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 10.03.2022)