Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (08.02.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Binnen eines Jahres habe die Peloton Interactive-Aktie Kursverluste von 171 USD auf unter 23 USD verkraften müssen. Das gestrige Aufwärtsgap (24,79 USD zu 27,91 USD) sorge nun aber für ein starkes Lebenszeichen und signalisiere, dass das "stay at home"-Papier das Schlimmste (zunächst) ausgestanden habe. In die gleiche Kerbe würden derzeit diverse quantitative Indikatoren schlagen. Sowohl der RSI als auch der MACD würden inzwischen positive Divergenzen ausweisen. Apropos Divergenz: Im unteren Volatilitätsindikator seien die jüngsten Verlaufstiefs ebenfalls nicht mehr bestätigt worden - in der Vergangenheit habe dieses Verhaltensmuster oftmals einen kurzfristigen Trendwechsel signalisiert. In diesem Kontext würden die Analysen einen erfolgreichen Sprung über die Widerstandszone aus dem kurzfristigen Abwärtstrend seit Mitte November und der 38-Tages-Glättung (akt. bei 31,21/32,57 USD) als wichtigen Katalysator für eine Fortsetzung der eingeleiteten Erholungsbewegung definieren. Gelinge der Befreiungsschlag, sei perspektivisch der Weg bis zur horizontalen Widerstandszone bei rund 40 USD frei.Um die aktuelle Stabilisierungschance nicht zu verspielen, gilt es zukünftig, die oben genannte Kurslücke nicht mehr zu schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.02.2022)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:25,325 EUR -2,58% (08.02.2022, 10:27)