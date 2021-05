Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (20.05.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive: Drastischer Kurssturz! AktienanalyseKeine Frage: Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON), Anbieter von Onlinefitnesskursen für zu Hause, gehört zu den ganz großen Gewinnern der Pandemie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Anteilscheine seien seit März 2020 von unter 20 Dollar bis auf mehr als 170 Dollar nach oben geschnellt. Die folgende Korrektur sei drastisch ausgefallen. Vor wenigen Tagen sei es auf etwas mehr als 80 Dollar nach unten gegangen. Verstärkt worden sei die Talfahrt durch eine Rückrufaktion. Weil das mehr als 4.000 Dollar teure Laufband-Modell Tread+ als gefährlich eingestuft worden sei, müsse nachbessern. Abgesehen davon würden die Geschäfte des Fitnessgeräte-Anbieters hervorragend laufen. Im abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal seien die Erlöse von rund 525 Mio. auf 1,26 Mrd. Dollar gestiegen. Die Erlöse aus monatlichen Abos für Trainingsstunden seien um 144 Prozent auf 239,4 Mio. Dollar gestiegen. Unterm Strich habe Peloton mit einem Verlust von 8,6 Mio. Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen habe unter anderem 100 Mio. Dollar lockergemacht, um mit schnelleren Transporten per Flugzeug und Schiff Lieferverzögerungen zu beheben.Wegen des Rückrufs der Laufbänder habe Peloton keine Prognose für das angebrochene Quartal abgegeben. Die Kosten dafür dürften sich jedoch in Grenzen halten. Durch den Stopp des Verkaufs werde der Umsatz um 105 Mio. Dollar sinken. Bei den Abo-Erlösen rechne die Firma mit einem Rückgang um zehn Mio. Dollar - und halte 50 Mio. Dollar für Rückkäufe bereit. An der Börse sei die Erleichterung deutlich zu spüren gewesen. Vor der Rückrufaktion habe Peloton bei 98 Dollar notiert - nur ein Zwischenziel auf dem Weg zurück nach oben.Insofern stellt der deutliche Rücksetzer für risikobereite Anleger eine Einstiegsgelegenheit dar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2021)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: