Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (09.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Marktkorrektur sei an Peloton nahezu spurlos vorbeigegangen. Die Aktie des Herstellers von Spinningbikes und Laufbändern notiere knapp unter dem Rekordhoch bei 92,50 Dollar. Für ein beeindruckendes Intraday-Reversal hätten am Dienstag zwei besonders positive Analystenkommentare gesorgt. Spannend werde es am Donnerstag.Sowohl Cowen als auch Goldman Sachs hätten ihre Kursziele für Peloton deutlich angehoben - und das bemerkenswerterweise vor den Quartalszahlen am Donnerstag (nachbörslich). Goldman Sachs und Cowen sähen nun Luft bis 110 Dollar nach zuvor 96 beziehungsweise 70 Dollar.Treffe dies ein, hätte Peloton vom Crash-Tief im März 500 Prozent zugelegt.Bislang betrage das Kursplus 390 Prozent, was zeige, wie enorm die Erwartungen an Peloton seien. CEO John Foley befeuere den Optimismus, wenn er sage: "Wir haben das Gefühl, dass wir gerade erst beginnen." Ziel des Konzerns sei es, "so vielen Menschen wie möglich die Fitnesslösung für zu Hause zu bieten."Eine Lücke schließe Peloton, indem die Firma künftig neben reinen Cardiokursen auch einen Mix aus beidem anbiete.Könne Peloton (200 Prozent seit "Aktionär"-Tipp vom April) am Donnerstag starke Zahlen liefern, seien bald dreistellige Kurse drin. Dabeibleiben und Stopp auf 60 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 09.09.2020)