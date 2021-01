NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

147,97 USD +2,93% (07.01.2021, 15:56)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Deutschland Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe es geschafft in kurzer Zeit eine starke Marke aufzubauen. Mit der Übernahme von Precor erweitere Peloton Interactive auch seine Produktionskapazitäten, um seine Kunden im Hinblick auf die Schnelligkeit der Lieferung zufriedenstellen zu können. Peloton Interactive sei zwar hoch bewertet, doch die Story sei noch lange nicht zu Ende erzählt. Hier gebe es noch viel Luft nach oben. Und die letzten Gewinnmitnahmen seien nach dem extrem starken Lauf der Peloton Interactive-Aktie in den vergangenen Monaten auch völlig normal, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.01.2021)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:119,84 EUR +2,71% (07.01.2021, 16:06)