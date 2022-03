Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 baut am Mittwoch die Wochengewinne um 1% aus, nachdem gestern im Tageschart ein Bullish-Engulfing ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) rühre sich am Mittwoch nicht vom Fleck. Das Paar weise eine Intraday-Handelsspanne von weniger als 30 Pips auf und werde zu Beginn der europäischen Sitzung unverändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Am Dienstag habe sich der Kurs für einen zweiten Tag in Folge erholt, doch mit 30 Pips seien die Gewinne überschaubar gewesen. Selbst im Stundenchart würden die jüngsten Erholungsversuche nur eine Aufwärtskorrektur im Abwärtsimpuls darstellen. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 1,1043 würde daran etwas ändern.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) breche am Mittwoch über die Hochs vom 2. März bei 14.109 Punkten aus. Sollte der Anstieg nachhaltig sein, würde sich das Umfeld zugunsten der Bullen verändern. Wichtig sei also, dass die heutigen Intraday-Gewinne bis 22:00 Uhr gehalten oder ausgebaut würden. Bei einem Fehlausbruch würden die Bullen die Kontrolle wieder abgeben, was bedeute, dass eine neue Verkaufswelle drohen könnte. Die heutige Entwicklung könnte den Kurs der nächsten Tage maßgeblich bestimmen, da der Grat zwischen Trendumkehr und Trendfortsetzung sehr schmal sei. (16.03.2022/ac/a/m)