SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

49,10 CHF -1,21% (01.04.2021, 09:14)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (01.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) herab, heben aber ihr Kursziel an.Das Unternehmen habe am Dienstag den Geschäftsbericht für 2020 veröffentlicht und habe die vorläufigen Zahlen aus dem Februar bestätigen können. Die Mieteinnahmen hätten mit rund 55 Mio. CHF um 41% über dem Vorjahreswert von 39 Mio. CHF gelegen. Die Kostenseite der GuV sei hingegen nur unterproportional angestiegen, wodurch die operative Marge von 73% auf 75% habe gesteigert werden können. Das Bewertungsergebnis habe in Summe bei über 156 Mio. CHF gelegen. Das operative Ergebnis habe somit von rund 130 Mio. CHF im Vorjahr auf nahezu 179 Mio. CHF um rund 38% gesteigert werden können und habe genauso wie das Vorsteuerergebnis von über 153 Mio. CHF (2019: 110 Mio. CHF) einen neuen Rekordwert erreicht. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich auf mehr als 119 Mio. CHF belaufen. Auch der cash-getriebene FFO habe sich im abgelaufenen Jahr in den positiven Bereich gedreht und habe zum Jahresende bei 4,6 Mio. CHF gegenüber einem Wert von -2,1 Mio. CHF im Vorjahr gelegen. Hier würden die Analysten von SRC Research davon ausgehen, dass im laufenden Jahr folglich der Zukäufe im vergangenen Jahr eine sehr deutliche Steigerung erreicht werden könne.Wie erwartet habe sich das Management dazu entschlossen, für 2020 eine Dividende auszuschütten und werde der Hauptversammlung im Mai einen Vorschlag von 30 Rappen je Aktie unterbreiten. Auch wenn sich die Analysten von SRC Research hier durchaus eine höhere Ausschüttung vorgestellt hätten, sei die Entscheidung für eine Dividende ein guter Schritt und sie würden davon ausgehen, dass auch die Ausschüttung in den kommenden Jahren deutlich höher ausfallen werde. Das Unternehmen sehe hier eine mittelfristige Dividendenrendite von über 2% als Zielwert.Der EPRA NAV je Aktie habe von 45,11 CHF in 2019 auf 51,31 CHF um rund 14% gesteigert werden können. Der EPRA NTA, eine der neuen NAV-Kennzahlen, habe derweilen bei 57,29 CHF gelegen. Auch wenn keine expliziten Aussagen hinsichtlich neuer Wachstumsziele gegeben worden seien, würden die Analysten von SRC Research davon ausgehen, dass nach der erfolgreichen Integration der großen Transaktionen im letzten Jahr auch in 2021 weitere Einheiten zugekauft würden. Sie hätten deshalb ihre Erwartung für 2022 nochmals etwas erhöht. Zusammen mit der Rollierung auf das neue Basisjahr für ihre Bewertung ergebe sich hieraus ein neues Kursziel von 54 CHF (alt: 52 CHF).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:43,90 EUR -1,35% (01.04.2021, 09:30)