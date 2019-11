SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

33,30 CHF +2,78% (06.11.2019, 17:30)



ISIN Peach Property Group-Aktie: CH0118530366

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie: A1C8PJ

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie: P6Z

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie: PEAN

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (06.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) und erhöjhen das Kursziel von 45 auf 48 CHF.Die Gesellschaft habe am Dienstag per Ad-hoc-Mitteilung eine deutliche Gewinnsteigerung für 2019 prognostiziert. Habe der Vorsteuergewinn in 2018 noch bei 57 Mio. CHF gelegen, solle jetzt eine Steigerung von rund 75% auf über 100 Mio. CHF erreicht werden. Bereits Mitte September sei der Zukauf von 3.672 Wohnungen vermeldet und der eigene Bestand somit deutlich ausgebaut worden. Dieser sei von bisher ca. 8.800 Wohnungen auf nunmehr rund 12.450 Wohnungen in Deutschland um rund 40% gestiegen und somit sei das mittelfristige Ziel von 11.000 Einheiten bereits jetzt klar überschritten worden. Die erworbenen Einheiten lägen im Ruhrgebiet sowie in Kaiserslautern und Bielefeld, wodurch die bestehenden Cluster weiter vergrößert würden und das Unternehmen somit von weiteren Skaleneffekten profitieren könne.Der prognostizierte Upswing im Unternehmensergebnis komme wohl dadurch zustande, dass mit der jüngsten Akquisition ein viel höheres Bewertungsergebnis möglich sei. Neben dem in Aussicht gestellten Gewinnsprung habe die Gesellschaft über eine Stärkung des Eigenkapitals durch die vollzogene Wandlung von 27,8 Mio. CHF aus der im Oktober 2017 aufgelegten Wandelhybridanleihe und die Zeichnung einer 5,4 Mio. CHF nachrangigen Pflichtwandelanleihe durch die Kreissparkasse Biberach berichten können. Auf der Fremdkapital-Seite laufe derzeit die Emission einer unbesicherten Euro-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern. Der Kupon ergebe sich durch ein Bookbuilding-Verfahren. Die Analysten von SRC Research würden eine Größenordnung von rund 3,0% als realistisch erachten. Sie würden nunmehr einen Vorsteuergewinn von knapp 102 Mio. CHF für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten.Nach dem jüngsten positiven News Flow bestätigen Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Peach Property Group-Aktie. Das Kursziel heben sie von 45 auf 48 CHF ebenso herauf wie ihre Gewinnprognose. (Analyse vom 06.11.2019)Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:29,40 CHF +0,68% (06.11.2019, 17:29)