Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (28.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Am 14. Dezember habe Peach Property Group den Zukauf eines Wohnportfolios von vier Standorten mit insgesamt 793 Wohneinheiten, einer Gewerbeeinheit und 165 Parkplätzen bekannt gegeben. Die Objekte lägen in den deutschen Bundesländern Hessen und Thüringen und würden somit das bereits bestehende Portfolio in Nordhessen erweitern. Mit dem Zukauf steige der Wohnungsbestand in der Region auf über 1.200 Einheiten, welche sich alle innerhalb eines 40 km Radius befänden und dem Unternehmen weiter Synergien und Effizienzen in der Verwaltung ermöglichen würden. Die jährlichen Ist-Mieteinnahmen des erworbenen Portfolios würden sich auf 2,8 Mio. CHF belaufen, bei einem durchschnittlichen Leerstand von rund 7%. Die Transaktion werde noch in diesem Jahr abgeschlossen.Nur wenige Tage später, am 19. Dezember, habe Peach Property Group einen weiteren Zukauf bekannt gegeben. Hierbei handle es sich um eine Übernahme eines Immobilienunternehmens, durch die ein Portfolio von 172 Wohneinheiten sowie zwei Gewerbeeinheiten und 53 Parkplätzen in den Bestand von Peach Property Group übergehen würden. Das neue Portfolio habe einen sehr geringen Leerstand von unter 2% und erwirtschafte derzeit jährliche Mieteinnahmen von rund 1 Mio. CHF. Die Einheiten befänden sich an vier Standorten in Bochum, in der Nähe des im September erworbene Portfolio in Bochum und Hamm. Das Unternehmen sehe unter anderem durch die gute Lage ein attraktives Wertschöpfungspotenzial und Kosteneffizienzen. Das Closing der Transaktion werde noch in diesem Jahr erwartet. Der Kaufpreis der beiden Transaktionen wurde nicht genannt, die Aktienanalysten von SRC Research gehen jedoch von einer Ankaufrendite von über 7,5% aus.Das Gesamtportfolio habe sich somit in 2017 von rund 3.150 auf 6.944 Wohneinheiten mehr als verdoppelt und sei dem neu gesteckten Ziel von 9.000 Wohneinheiten deutlich näher gekommen. Die vermietbare Fläche des Gesamtportfolios sei mit den beiden Zukäufen um über 14% auf über 445 Tsd. qm. gestiegen. Die Soll-Mieteinnahmen des Unternehmens lägen nunmehr bei 34 Mio. CHF und seien um mehr als 13% angestiegen.Durch die Erweiterung des Portfolios und des schnellen Closings würden sich die Mieteinnahmen bereits ab Anfang 2018 deutlich erhöhen und das Bewertungsergebnis für 2017 werde ebenfalls positiv beeinflusst. Die Aktienanalysten von SRC Research haben entsprechend ihre GuV-Schätzungen für 2017, 2018 und 2019 angehoben und gehen für das laufende Geschäftsjahr nun von einem Nettoergebnis von über 33 Mio. CHF aus, welches deutlich über ihrer ursprünglichen Schätzung liegt. Das Unternehmen verfüge weiterhin über hohe finanzielle Mittel, weshalb die Analysten auch in 2018 von weiteren signifikanten Transaktionen ausgehen würden, die das Ziel von 9.000 Wohneinheiten in den nächsten 12 bis 18 Monaten greifbar erscheinen lassen würden. Die Aktienanalysten von SRC Research erhöhen ihr Kursziel für die Peach Property Group-Aktie von 33,00 CHF auf 35,00 CHF.Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:24,055 EUR +1,35% (27.12.2017, 17:35)