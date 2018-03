Tradegate-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (21.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe gestern den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht und zu einer Bilanzmedienkonferenz in Zürich eingeladen. Peach habe über ein sehr erfolgreiches Jahr berichten können. Die Mieteinnahmen seien, getrieben vom deutlichen Portfolioausbau, von rund 9 Mio. CHF im Vorjahr auf mehr als 16 Mio. CHF deutlich angestiegen. Auch das Neubewertungsergebnis sei sehr positiv ausgefallen und habe bei fast 43 Mio. CHF gelegen. Hierzu hätten zum größten Teil die Einwertung der neuerworbenen Objekte beigetragen und der restliche Teil stamme aus einer Kombination aus der guten operativen Arbeit im Bestandsportfolio und einer Veränderung im Diskontsatz.Dies spiegle zum einen die guten Konditionen wider, welche von Peach bei neuen Zukäufen vereinbart würden und ebenso die Wertsteigerung durch die gezielte Vermietungsarbeit mit den Objekten nach den Zukäufen. Das Vorsteuerergebnis habe sich gegenüber dem Vorjahr von rund 17 Mio. CHF auf über 51 Mio. CHF mehr als verdreifacht. Hierzu hätten auch Währungseffekte von rund 7 Mio. CHF durch die Aufwertung des Euro gegenüber des Schweizer Frankens beigetragen. Der Nettogewinn des Unternehmens habe sich aufgrund einer deutlich niedrigeren Steuerquote in 2017 sogar fast vervierfacht und habe bei rund 42 Mio. CHF (2016: mehr als 11 Mio. CHF) gelegen. Die deutliche Ergebnissteigerung mache sich auch im cash-getriebenen FFO Ergebnis bemerkbar, welches mit 74 Cent je Aktie zum ersten Mal positiv sei und sich in den kommenden Jahren noch deutlich steigern sollte.Neben den sehr guten Entwicklungen der Zahlen sei auch das Portfolio der Gesellschaft im zurückliegenden Geschäftsjahr deutlich gewachsen Die annualisierten Soll-Mieten seien gegenüber dem Vorjahr um 109% gestiegen und lägen derzeit bei 34 Mio. CHF. Der Wohnungsbestand habe sich wie im Jahr zuvor erneut mehr als verdoppelt und sei von mehr als 3.100 Einheiten in 2016 auf rund 7.000 Einheiten zum Jahresende 2017 angestiegen. Das neu gesteckte mittelfristige Ziel von 9.000 Wohneinheiten würden die Analysten bis Ende 2018 bzw. spätestens Mitte 2019 als realistisch erreichbar sehen. Aus bilanzieller Hinsicht stehe diesem Ziel ebenfalls nichts entgegen.Die Kapitalmaßnahmen in 2017 hätten nicht nur für die besagte Firepower, sondern auch für eine gute EK-Quote von rund 42% gesorgt. Weiterhin seien die Fremdkapitalkosten deutlich von 4,42% in 2016 auf nur 2,48% in 2017 gefallen und sollten auch weiterhin noch leicht sinken. Der Leerstand des Portfolios habe bei 16,3% (2016: 20,3%) gelegen. Der Marktwert des Gesamtportfolios sei auf rund 520 Mio. CHF angestiegen. Auch bei den zwei verbleibenden Entwicklungsprojekten gehe es gut voran. Der "Wollerau Park", sei bereits zu über 90 Prozent verkauft und für das Züricher Projekt Peninsula, Wädenswil werde mit einer Baueingabe im April gerechnet.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr "buy"-Rating für die Peach Property Group-Aktie. (Analyse vom 21.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peach Property Group-Aktie: