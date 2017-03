SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (22.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Aktienanalysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Das Unternehmen habe gestern seinen Geschäftsbericht für 2016 im Rahmen einer Medien- und Analystenkonferenz veröffentlicht. Die Gesellschaft könne auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem sowohl finanziell als auch strategisch sehr gute Fortschritte hätten gemacht werden können. Des Weiteren sei letzte Woche, am 15. März, der Erwerb eines 1.114 Wohneinheiten großen Portfolios in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Oberhausen, bekannt gegeben worden.Peach Property habe im Geschäftsjahr 2016 sein Vorsteuerergebnis auf über 27 Mio. CHF gegenüber einem Vorjahreswert von knapp 19 Mio. CHF um über 40% steigern können. Das Nettoergebnis sei im Vergleich zu 2015 fast verneunfacht worden und liege nun bei über 10 Mio. CHF. Auch die Bilanz habe stark verstärkt werden können. Mit einer Eigenkapitalquote nach Marktwerten von rund 45% (2015: 32%) sei das Unternehmen sehr solide für die weitere Expansion des Wohnimmobilienportfolios aufgestellt.Mit dem guten Jahresergebnis 2016 sowie den jüngsten lukrativen Zukäufen in NRW, die für ein attraktives NRW-Cluster von über 2.000 Wohnungen sorgen würden, und den vielversprechenden Potenzialen zur Hebung von weiteren Mieten im bestehenden Portfolio würden die Analysten auch die weitere Entwicklung der Peach-Aktie positiv sehen, zumal die Gewinne in 2017 und 2018 von der Fertigstellung des Wollerau-Projekts nahe Zürich weiteren Auftrieb bekommen würden. Der NAV je Aktie sei wie von ihnen erwartet um über 20% auf 23,50 CHF per Ende 2016 gestiegen, was einem Discount von 26% zum aktuellen Kurs entspreche. Dieser Abschlag decke sich nicht mit der positiven operativen Entwicklung und der soliden finanziellen Ausstattung der Gesellschaft.Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:16,333 EUR +0,51% (22.03.2017, 09:44)