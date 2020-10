Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.10.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - PayPal will in den Handel von Kryptodevisen einsteigen - AktiennewsDer Zahlungsdienstleister aus den Vereinigten Staaten will die weltweite Nutzung und Akzeptanz von Kryptowährungen beflügeln - dafür startet PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) ein eigenes Angebot, so die Experten von "FONDS professionell".Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple würden nur sehr schleppend Einzug in den Alltag der meisten Menschen finden. Das könnte sich bald ändern, zumindest was die PayPal-Nutzer in den Vereinigten Staaten betreffe. US-Kunden des Zahlungsanbieters könnten künftig über die PayPal-Plattform Bitcoin und andere Cyberdevisen kaufen, berichte das "Handelsblatt". Ab dem kommenden Jahr solle es zudem möglich sein, bei Händlern via Paypal mit Kryptowährungen zu bezahlen. Geplant sei, das Angebot später auf weitere Länder auszurollen, heiße es in der Zeitung."Wir arbeiten mit Zentralbanken zusammen und denken über alle Formen digitaler Währungen nach und darüber, welche Rolle PayPal spielen kann", lasse sich Firmenchef Dan Schulman in einer Mitteilung vom Mittwoch (21. Oktober) zitieren. Bei PayPal-Wettbewerbern wie Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) und Robinhood Markets sei der Handel mit Bitcoin & Co schon länger möglich. Experten würden laut "Handelsblatt" aber davon ausgehen, dass der Einstieg von PayPal den Markt beflügelt. Der Kurs des Bitcoins sei nach der Ankündigung auf 12.488 Dollar gestiegen und damit auf seinen höchsten Wert seit Juli. Das entspreche einem Plus von 4,9 Prozent.