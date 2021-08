Für Krypto-Interessierte in UK werde es künftig noch einfacher, ausgewählte Coins zu handeln und aufzubewahren, was Bitcoin und Co auf dem Weg in den Finanz-Mainstream voranbringe. PayPal könne dank dem beliebten Feature auf neue und aktivere Nutzer sowie anziehende Transaktionsvolumen und Umsätze hoffen - eine Win-Win-Situation.



Nicht zuletzt dank der PayPal-News, die ein weiteres Indiz für das steigende Interesse von Digitalwährungen sei, setze der Kryptomarkt seine Aufwärtsbewegung auch zu Beginn der neuen Woche fort. In der Nacht auf Montag habe der Bitcoin dabei zum ersten Mal seit drei Monaten die psychologisch wichtige 50.000-USD-Marke geknackt.



Für den "Aktionär" gehöre PayPal zu den klaren Favoriten im Payment-Sektor. Der aktuelle Rücksetzer vom Allzeithoch sei daher als Kaufchance zu werten. Darüber hinaus stünden Bitcoin und Ethereum als spekulative Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger auf der Empfehlungsliste.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (23.08.2021/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA können PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV)-Nutzer bereits seit letztem Jahr Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen, aufbewahren und verkaufen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nun beginne die internationale Expansion des Features. Der Kryptomarkt gebe derweil weiter Gas.Bereits in dieser Woche solle die Krypto-Funktion auch in Großbritannien ausgerollt werden, habe PayPal am Montagmorgen angekündigt. Demnach könnten die Nutzer dort über die Website oder die App ausgewählte Kryptowährungen handeln und aufbewahren sowie Echtzeitkurse und Hintergrundinformationen abrufen. Zum Start seien neben Bitcoin auch Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash verfügbar.PayPal beginne damit die internationale Expansion des Krypto-Angebots, das in den USA bereits seit Oktober 2020 verfügbar sei und dort großen Anklang finde. "In den USA ist es sehr gut angelaufen", habe Jose Fernandez da Ponte gesagt, der den Geschäftsbereich Blockchain, Krypto und Digitalwährungen leite. "Wir erwarten, dass es auch in UK gut ankommt."Gut für Bitcoin UND PayPal