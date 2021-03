Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

200,10 EUR -0,30% (08.03.2021, 17:24)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

199,70 EUR +5,33% (08.03.2021, 17:10)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

236,72 USD -0,97% (08.03.2021, 17:11)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2020 wurden rund 4,408 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2020 einen Wert von 377 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal untermauere seine Ambitionen im Bereich Kryptowährungen mit einer weiteren Übernahme und schlucke die Krypto-Sicherheitsfirma Curv. Obwohl der Tech-Konzern dadurch sein Engagement im boomenden Markt für Digitalwährungen stärke, würden die Anleger zunächst verhalten auf die Ankündigung reagieren.PayPal habe im Oktober 2020 mit dem Einstieg in die Kryptowelt begonnen. Seitdem biete das Unternehmen über die App den Handel mit Bitcoin und Co an und habe eine eigene Sparte rund um Blockchain, Krypto und Digitalwährungen gegründet. Diese bekomme nun Zuwachs: PayPal habe am Montag die Übernahme von Curv verkündet."Die Übernahme von Curv ist Teil unserer Bestrebung, in Talente und Technologie zu investieren, um unsere Vision eines inklusiven Finanzsystems zu verwirklichen", so Jose Fernandez da Ponte, Vize-Präsident und Chef der neuen Krypto-Sparte von PayPal. Ziel sei es, die eigenen Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen und digitale Assets "zu beschleunigen und erweitern".Die Übernahme solle bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen sein. Zu den finanziellen Details des Deals würden die beiden Unternehmen in ihrem Statement zwar keine Angaben machen. "CNBC" berichte unter Berufung auf Insider aber auf einen Kaufpreis von "weniger als 200 Millionen Dollar".Zwar notiert die Aktie am Montag im anhaltend schwierigen Umfeld für Tech-Werte rund ein Prozent im Minus, mutige Anleger können eine Stabilisierung aber zum Einstieg nutzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, sollte dabei bleiben. (Analyse vom 08.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: