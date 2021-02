Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

269,44 USD -0,37% (05.02.2021, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2020 wurden rund 4,013 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2020 einen Wert von 361 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (08.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PayPal-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) charttechnisch unter die Lupe.Geschichte wiederhole sich nicht, aber sie reime sich. Für die PayPal-Aktie würde diese These eine nochmalige Dynamisierung des etablierten Aufwärtstrends bedeuten - analog zur Situation im Frühsommer 2020! Seinerzeit sei dem Technologietitel der Ausbruch nach Norden aus dem seit 2016 bestehenden Haussetrendkanal gelungen. Dieses Verhaltensmuster wiederhole das Papier aktuell mit dem steileren Pendant der letzten zehn Monate. Der erneute Ausbruch nach Norden werde von Indikatorenseite durch einen regelmäßig angewandten Filter bestätigt. Hierin würden die Analysten die trendfolgende Grundkonzeption der Relativen Stärke (Levy) mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors vereinen. Beide Kriterien würden derzeit "grünes Licht" signalisieren, wodurch die Gefahr eines "false breaks" auf der Oberseite reduziert werde. Mehr denn je, gelte also das Leitmotiv der Technischen Analyse, wonach der Trend dein Freund sei. Im "uncharted territory" stecke die runde 300er-Marke das nächste Anlaufziel ab. Unter Risikogesichtspunkten sei die Kumulationsunterstützung aus dem Januar-Hoch (254,39 USD) und der unteren Gapkante der jüngsten Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (254,32 USD) als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:226,75 EUR +1,36% (08.02.2021, 09:22)Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:226,30 EUR +1,64% (08.02.2021, 09:07)