Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

210,40 EUR +1,99% (06.05.2021, 18:43)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

209,15 EUR +0,31% (06.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

254,25 USD +2,77% (06.05.2021, 18:29)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 4,371 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2021 einen Wert von 392 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Zahlungsdienstleistungen PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) weiterhin zu kaufen.PayPal habe am Mittwochabend Rekordzahlen für das erste Quartal präsentiert und die Prognose für das Gesamtjahr 2021 leicht angehoben. Auch der Ausblick für das laufende zweite Quartal könne sich sehen lassen. Das sei bei Analysten und Anlegern gut angekommen.84 Prozent mehr Gewinn, 50 Prozent mehr Transaktionsvolumen, 29 Prozent mehr Umsatz - PayPal habe im angelaufenen ersten Quartal wieder einmal Rekorde geschrieben und den besten Jahresstart in der Unternehmensgeschichte hingelegt. Das Management habe daraufhin die Prognose für das laufende Jahr leicht erhöht.Zudem seien auch für das laufende zweite Quartal weitere Zuwächse in Aussicht gestellt worden. So rechne PayPal mit einem Umsatz von 6,25 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,12 Dollar. Analysen hätten bislang nur einen Erlös von 6,16 Milliarden Dollar und ein bereinigtes EPS von 1,10 Dollar auf dem Zettel gehabt.Für das dritte Quartal habe CEO Dan Schulman darüber hinaus den Start der geplanten Super-App des Onlinebezahldienstes in Aussicht gestellt. Diese "neuartige digitale Geldbörse" solle zunehmend an die Vorlieben des jeweiligen Nutzers angepasst werden und Funktionen rund um Online-Shopping, Finanzdienstleitungen und Payment in nur eine App bündeln.Bei den Analysten kämen die Quartalszahlen und die Zukunftsaussichten gut an. Die Experten von Credit Suisse und RBC hätten sich am Donnerstag bereits zu Wort gemeldet und ihre "outperform"-Ratings für die Aktie bestätigt. Die Kursziele seien auf 315 beziehungsweise 300 Dollar leicht erhöht worden. Auch gegen hohe Erwartungen habe der Zahlungsabwickler ein sehr imposantes erstes Quartal vorzuweisen, habe etwa RBC-Analyst Daniel Perlin in einer aktuellen Studie geschrieben. Eine wachsende Anzahl von Nutzern und zunehmende Aktivitäten ergäben dauerhaftes Wachstum.Nachdem die PayPal-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel zeitweise mehr als fünf Prozent habe zulegen können, sei der Vorsprung im durchwachsenen Marktumfeld auf gute zwei Prozent geschrumpft. Dennoch stimme die grundsätzliche Richtung im Chart - genau wie die starken Aussichten im operativen Geschäft."Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 06.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link