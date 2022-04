Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

95,97 EUR -4,00% (13.04.2022, 20:57)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

95,94 EUR -6,84% (13.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

104,06 USD -3,87% (13.04.2022, 20:43)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Mit einem Minus von rund 4% sei die PayPal-Aktie am heutigen Mittwoch der große Verlierer im NASDAQ. Der Grund für die heutige Schwäche sei aber bereits gestern geliefert worden, indem Finanzchef John Rainey seinen Wechsel zu Walmart öffentlich gemacht habe. Schon ab dem 6. Juni werde Rainey den Posten des CFO beim US-Einzelhändler übernehmen.Der Wechsel des Finanzchefs komme zu einem kritischen Zeitpunkt für PayPal. Denn aktuell versuche der US-Konzern seine Kostenstruktur zu optimieren, indem interne Ausgaben wie z.B. für Teams gestrichen würden, die neue Produkte rund um aufstrebende Technologien wie Blockchain entwickeln sollten.Der Weggang des CEO lasse die alten Wachstumssorgen der Anleger wieder in den Fokus rücken und daran zweifeln, dass PayPal die Erwartungen der Analysten erreichen könne. Eine Prognose für das Gesamtjahr habe der Zahlungsdienstleister zwar nicht ausgegeben, für das Q1 erwarte PayPal allerdings eine schwächere Geschäftsentwicklung als die Experten. Die Sorgen sehe "Der Aktionär" aber mittlerweile hinreichend in der PayPal-Aktie eingepreist. Der Chart habe sich im Bereich von 94 USD stabilisiert und sich nach einer kurzen Erholungsphase wieder über der 100-Euro-Marke festgesetzt. Gelinge es PayPal, die Margen auf Vordermann zu bringen und wieder die Gewinnerwartungen der Analysten zu übertreffen, stehe auch einer langfristigen Erholungsphase nichts im Weg. Mutige Anleger könnten dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: