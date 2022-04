Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

82,14 EUR +0,27% (26.04.2022, 11:50)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

82,12 EUR +1,02% (26.04.2022, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

87,78 USD +2,03% (25.04.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (26.04.2022/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Berichtssaison ist im vollen Gange und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) gewährt diesen Mittwoch (27.04.2022) seinen Anlegerinnen und Anlegern einen Einblick in die Bücher, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die entsprechenden Quartalszahlen könnten wegweißend für die weitere Kursentwicklung des Zahlungsdienstleisters sein.Bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen habe der Konzern mit dem unerwarteten Abgang seines Finanzchefs überrascht. Dazu zeige der Aktienkurs des Unternehmens über die letzten Monate aufgrund des trüben Geschäftsausblicks im letzten Quartal eine deutliche Abwärtstendenz und stehe nach dem Allzeithoch im Juli 2021 (USD 310,16) aktuell bei USD 86,03 (22.04.2022), was gleichzeitig dem 52-Wochen-Tief entspreche. Umso mehr könnte sich ein Blick auf die bevorstehenden Ergebnisse lohnen.Für über 400 Millionen Nutzer sei PayPal eine sichere Möglichkeit für Geldüberweisungen. Vor allem im Bereich des Online-Shoppings sei das Bezahlsystem oft die erste Wahl für Kunden. Mit Blick auf die weltweite Akzeptanz von PayPal als digitales Portemonnaie steche der Zahlungsdienstleister bei den Online-Händlern mit einer Akzeptanz von 76 Prozent heraus. Das Konkurrenzprodukt "Apple Pay" des kalifornischen Tech-Riesen Apple komme hingegen nur auf eine Akzeptanz von 27 Prozent.Seit dem letzten Jahr (2021) würden zudem Ratenzahlungen und "Pay Later" Optionen beim Check-Out angeboten. Die Neuerungen könnten sich als weitere Wachstumstreiber erweisen, denn laut Federal Reserve würden die Nettokreditaufnahmen, mit Ausnahme von 2020 und 2021, seit einem Jahrzehnt konstant ansteigen. Diese Zahlen würden sich ebenfalls in den jüngsten Quartalsberichten des Unternehmens widerspiegeln.Im dritten Quartal des letzten Jahres (2021) sei bekannt gegeben worden, dass der Online-Riese eBay eBay und PayPal fortan getrennte Wege gehen würden. eBay habe sich mit dieser Entscheidung am Rivalen Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) orientiert und zukünftig nicht nur die Handelsplattform anbieten, sondern auch die Zahlungsabwicklung in die eigenen Hände nehmen wollen. Erste Stimmen bezüglich möglicher Umsatzeinbrüche seien laut geworden. PayPal habe jedoch in seinem Quartalsbericht (Q4/2021) bestätigt, dass ein Umsatzeinbruch von lediglich 3 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr auf den Ausstieg von eBay zurückzuführen sei.Ein weiterer Dorn im Auge der Investoren könnten die von der Chef-Etage gesenkten Aussichten für das Gesamtjahr 2022 sein. Zwar sehe das Management für das laufende Geschäftsjahr weiterhin solide Wachstumsraten in Bezug auf Umsatz und Gewinn je Aktie - mit Erwartungen in Höhe von 20 bzw. 23 Prozent -, auf der Kehrseite könnten operative Margen sowie eine höhere Steuerrate für das Jahr 2022 die prognostizierten Ergebnisse jedoch drücken. Derzeitige makroökonomische Einflüsse könnten sich ebenfalls negativ auf das Konsumentenverhalten auswirken.Interessant könnten die kommenden Quartalszahlen und Prognosen des Unternehmens für Anlegerinnen und Anleger sein, die sich ein klares Bild über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wünschen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link