Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Allzeithoch im Juli habe Paypal spürbar an Boden verloren. Nachdem sich der Abwärtstrend zuletzt deutlich beschleunigt habe, steuere der Kurs zielstrebig auf die 200-Dollar-Marke zu. Mittlerweile zähle die Paypal-Aktie zu den schlechtesten Werten im Nasdaq 100 in diesem Jahr. Nur noch sieben Unternehmen würden schwächer abschneiden.Der schwache Ausblick auf das laufende vierte Quartal und das Gesamtjahr habe jüngst für Enttäuschung bei Analysten und Investoren gesorgt. Auch die von Paypal bekannt gegebene Zusammenarbeit mit Amazon und das Distanzieren von den Übernahmeplänen der Plattform Pinterest hätten den Kursrutsch nicht aufhalten können.Das spiegele sich auch im Nasdaq-100-Ranking wider: Hinter Paypal, die seit Jahresbeginn rund 13 Prozent verliere, lägen aktuell nur noch die Unternehmen Vertex, Baidu, Incyte, Zoom, Activision Blizzard und Peloton.Die Aktie befinde sich sichtbar in einem Abwärtstrend und drohe unter die 200-Dollar-Marke zu rutschen. Danach stehe möglicherweise ein Absturz auf 175 Dollar bevor, dem Tief von Ende 2020. Im Worst Case könne sie sogar auf 125 Dollar abrutschen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: