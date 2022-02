XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

105,10 EUR -1,85% (11.02.2022, 15:10)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

119,02 USD -3,19% (11.02.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die PayPal-Aktie finde keinen Halt und taumele immer weiter in die Tiefe: Nach anfänglichen Gewinnen sei sie am Donnerstag weitere 3% schwächer aus dem US-Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht drohe das Papier des Online-Bezahldiensts damit eine weitere wichtige Unterstützung zu verlieren.Zwar hab sich der Verkaufsdruck bei PayPal im Vergleich zur Vorwoche spürbar abgeschwächt, auf Wochensicht stehe aber dennoch ein Minus von weiteren 4,5% an der Kurstafel. Am Donnerstag habe sie dabei bei 118,48 USD ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Damit drohe der Kurs nun nachhaltig unter die Horizontale im Bereich von 121 USD zu fallen. Im Juli 2019 und Februar 2020 habe sie in diesem Bereich ihre damaligen Höchststände erreicht und Anfang Mai 2020 im dritten Anlauf durchbrochen. Seitdem habe der einstige Widerstand als Unterstützung fungiert. Werde auch sie nachhaltig gerissen, werde die Luft immer dünner: Im Bereich von 111 USD warte dann noch eine weitere horizontale Unterstützung, ehe es rapide in Richtung zweistelliger Kurse und des Corona-Crash-Tiefs aus dem März 2020 bei rund 82 USD gehe.Zwar sei die PayPal-Aktie nach dem tiefen Fall längst reif für eine technische Gegenbewegung, doch selbst auf dem aktuell niedrigen Bewertungsniveau würden sich die Schnäppchenjäger nicht so recht aus der Deckung trauen. Moderate Erholungsversuche würden derzeit im Sande verlaufen und nicht genügen, den Kurs aus der Gefahrenzone zu bewegen. Vor diesem Hintergrund rate "Der Aktionär" weiterhin, an der Seitenlinie zu bleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:105,28 EUR +1,09% (11.02.2022, 15:26)