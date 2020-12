Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

190,60 EUR -1,24% (29.12.2020, 17:14)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

191,14 EUR -1,96% (29.12.2020, 16:59)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

234,16 USD -0,67% (29.12.2020, 17:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die US-Regierung habe in der Nacht auf Montag ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket in Kraft gesetzt. An der Wall Street habe das für Kursgewinne auf breiter Front und für neue Höchststände bei den US-Leitindizes gesorgt. Speziell PayPal und Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) könnten zusätzlich aber auch im operativen Geschäft davon profitieren.Als Teil des rund 900 Millionen Dollar schweren Hilfspakets solle jeder erwachsene US-Bürger eine Einmalzahlung in Höhe von 600 Dollar erhalten. Mit Zustimmung des Senats könnte die Hilfszahlung für viele US-Amerikaner sogar noch auf 2.000 Dollar aufgestockt werden.Solche "Stimulus Checks" habe es im Frühjahr schon einmal gegeben - und zwar in Höhe von 1.200 Dollar. Diese hätten unter anderem über die Finanz-Apps "Cash" von Square und "Venmo" von PayPal eingelöst werden können. Eine Win-Win-Situation für Bürger und Unternehmen gleichermaßen.Die Bürger seien so schneller und unbürokratischer an die Hilfsgelder gekommen, da sie nicht auf den Postversand von gedruckten Schecks hätten warten müssen. Zudem hätten auch Menschen ohne traditionelles Bankkonto die Zahlung empfangen können. Bei Square und PayPal habe das Angebot gleichzeitig zu einem kräftigen Anstieg der Nutzerzahl sowie des Transaktions- und Einlagenvolumens geführt - und somit zur starken operativen und charttechnischen Entwicklung beider Unternehmen beigetragen.Hinzu komme: Wer nicht gerade in einer existenziellen Notlage stecke, könnte auf die Idee kommen, seine "Stimulus Check" ganz oder teilweise zu investieren - etwa in Bitcoin, der in den USA direkt über die Apps von PayPal und Square handelbar sei. Oder natürlich in Aktien der beiden Payment-Konzerne, die zu den Top-Performern des Börsenjahrs 2020 gehören würden.Die Aktien von PayPal und Square seien in diesem Jahr um 118 beziehungsweise 257 Prozent gestiegen und würden aktuell in der Nähe ihrer Allzeithochs notieren. Profitiert hätten sie dabei natürlich nicht nur von staatlichen Corona-Zahlungen, sondern auch von beschleunigten Trends hin zum E-Commerce und dem bargeldlosen Bezahlen in Pandemie-Zeiten.Diese Branchentrends dürften auch im neuen Jahr für operatives Wachstum bei PayPal und Square sorgen, weshalb beide Aktien zu den Branchenfavoriten des AKTIONÄR gehören, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link