Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol Deutschland: 2PP, NASDAQ-Ticker-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol Deutschland: 2PP, NASDAQ-Ticker-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Trotz starker Q3-Zahlen sei die PayPal-Aktie am Dienstag zunächst spürbar unter Druck geraten. Im freundlichen Gesamtmarkt könne sie am Mittwoch aber wieder mehr als sechs Prozent zulegen und die Vortagesverluste damit locker ausgleichen. "Der Aktionär" sehe sich in seiner positiven Einschätzung bestätigt.PayPal habe auch im dritten Quartal vom boomenden Online-Shopping sowie dem Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen profitiert und neue Rekorde bei Umsatz und Transaktionsvolumen gemeldet. Zudem sei die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöht worden.Dessen ungeachtet sei die erste Reaktion der Wall Street jedoch negativ ausgefallen. Der Grund: Die Anleger würden fürchten, dass sich das Wachstum im laufenden Schlussquartal verlangsamen könnte. Zudem habe PayPal zunächst keine Prognose für das Jahr 2021 veröffentlicht. Die PayPal-Aktie sei daraufhin um rund sechs Prozent eingeknickt.Nach dem ersten Schreck übernähmen am heutigen Mittwoch aber schon wieder die Bullen das Ruder. Im freundlichen US-Handel lege der Kurs mehr als sechs Prozent zu und könne den Dip vom Vortag damit mehr als ausgleichen.Auch "Der Aktionär" habe den zwischenzeitlichen Abverkauf als übertrieben und den Rücksetzer als Kaufchance eingeordnet. Natürlich könne es im Zusammenhang mit der US-Wahl und der unklaren Corona-Lage kurz- und mittelfristig immer wieder zu größeren Schwankungen kommen. Auf lange Sicht würden aber klar die positiven operativen Wachstumsaussichten überwiegen. Investierte Anleger könnten daher dabeibleiben. Neueinsteiger greifen zu und setzen auf eine Fortsetzung des Rebounds, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: