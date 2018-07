Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (26.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von PayPal für das letzte Quartal seien laut dem Aktienprofi gut ausgefallen. Der Ausblick sei dagegen schlecht gewesen. Insofern sei die PayPal-Aktie 5% unter Druck. Die Aktienexperten von "Der Aktionär" glauben aber, dass das nur kurzfristige Effekte sind, die vielleicht eine Gelegenheit zu einem günstigeren Einstieg bei der PayPal-Aktie bieten. Längerfristig dürften da keine größeren Schäden zu befürchten sein. Martin Weiss verweist noch auf den langfristigen Trend bei der PayPal-Aktie, bei 80 USD hätte man also durchaus die Möglichkeit, ein wenig abzufedern, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:75,65 EUR -4,31% (26.07.2018, 16:17)