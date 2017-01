Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

37,942 EUR -2,57% (27.01.2017, 15:12)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 41,50 (26.01.2017)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (27.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie on PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).Das Unternehmen habe sehr gute Q4-Zahlen geliefert, die im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen seien. Wie schon in den Vorquartalen hätten negative Währungseffekte (47% Umsatzanteil außerhalb der USA) belastet, und dies werde auch 2017 (vornehmlich im ersten Halbjahr) anhalten. Alles im allem würden sich die Trends fortsetzen, und die hohen Wachstumsraten hätten fast gehalten werden können. PayPal habe die Nutzerzahl um 10% auf 197 Mio. steigern können. Das mobile Zahlungsvolumen sei um 53% gesprungen und mache damit 31% des Gesamtvolumens aus. Auch die Anzahl der Transaktion pro Kunde habe verbessert werden können. Die Transaktionsmarge gehe nach wie vor leicht zurück.PayPal zufolge nehme der Wettbewerb bei mobilen Bezahldienstleistungen zu. Einen Nachweis dafür habe der Internetkonzern Alibaba geliefert, der angekündigt habe, den amerikanischen Geldtransferanbieter MoneyGram zu übernehmen. Dem intensiveren Wettbewerb begegne das Unternehmen mit dem Ausbau mobiler Anwendungen und neuen Partnerschaften. Ferner sei bekannt geworden, dass sich PayPal in Gesprächen mit Amazon befinde. Der Analyst bleibe zuversichtlich, dass es dem Unternehmen gelinge, attraktiv für Kunden sowie Unternehmen zu sein und dass so die Marktposition gehalten bzw. auszubauen werden könne, um nach wie vor hohes, profitables Wachstum zu generieren.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bekräftigt daher seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 48,00 USD für die PayPal-Aktie. (Analyse vom 27.01.2017)XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:38,33 EUR -1,49% (27.01.2017, 14:29)