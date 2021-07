Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

242,30 EUR -4,92% (29.07.2021, 16:56)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

241,25 EUR -5,76% (29.07.2021, 16:40)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

287,24 USD -4,88% (29.07.2021, 16:41)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 4,371 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2021 einen Wert von 392 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst PayPal habe mit seinen am Mittwochabend veröffentlichten Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Markterwartungen klar verfehlt. Aus diesem Grund stehe die PayPal-Aktie am Donnerstag deutlich unter Druck. "Der Aktionär" verrate, wie die von Bloomberg befragten Analysten die PayPal-Aktie jetzt einstufen würden.Im zweiten Quartal habe PayPal einen Umsatzanstieg um 40 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar erzielt, gleichzeitig sei der Gewinn je Aktie um sieben Prozent auf 1,15 Dollar geklettert. Damit sei der Konzern hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wie "Der Aktionär" berichtet habe.Trotz der schwachen Quartalszahlen stünden die von Bloomberg befragten Analysten der PayPal-Aktie weiter positiv gegenüber: Derzeit würden 46 Analysten zum Kauf raten, nur einer zum Verkauf und fünf würden die Papiere als Halteposition sehen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 326,89 Dollar.Während Oddo BHF die Paypal-Aktie weiter mit "outperform" und einem Kursziel von 380 Dollar einstufe, sehe BMO Capital Markets die Papiere bei 280 Dollar fair bewertet. Jefferies habe die PayPal-Aktie hingegen mit "kaufen" und einem Kursziel von 350 Dollar eingestuft.Die Quartalszahlen seien ein Schlag ins Gesicht gewesen. Unter dem Strich habe PayPal dennoch weiteres Wachstum erzielt."Der Aktionär" bleibt für PayPal weiter bullish gestimmt, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link