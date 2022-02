Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

PayPal-Aktie

(USD) Rating

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 166,00 Buy Needham & Co Christopher Brendler 03.02.2022 140,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Harshita Rawat 03.02.2022 180,00 Outperform BMO Capital Markets James Fotheringham 02.02.2022 215,00 Buy Canaccord Genuity Joseph Vafi 02.02.2022 190,00 Outperform Credit Suisse Timothy Chiodo 02.02.2022 245,00 Outperform Evercore ISI David Togut 02.02.2022 190,00 Overweight J.P. Morgan Tien-Tsin Huang 02.02.2022 145,00 Hold Jefferies & Co. Trevor Williams 02.02.2022 198,00 Outperform JMP Securities David Scharf 02.02.2022 200,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Josh Beck 02.02.2022 190,00 Overweight Morgan Stanley James Faucette 02.02.2022 - Market-perform Raymond James John Davis 02.02.2022 180,00 Outperform RBC Capital Markets Daniel Perlin 02.02.2022 125,00 Underperform SMBC Nikko Securities America Andrew Bauch 02.02.2022 220,00 Positive Susquehanna Financial James Friedman 02.02.2022 130,00 Hold Truist Andrew Jeffrey 02.02.2022 170,00 Outperform Wedbush Securities Moshe Katri 02.02.2022



Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,08 EUR +0,04% (15.02.2022, 16:52)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

100,66 EUR -1,60% (15.02.2022, 16:37)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

114,39 USD +0,24% (15.02.2022, 16:37)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.02.2022/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 245,00 USD oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 1. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 1. Februar berichtete, habe der Bezahldienst PayPal zum Jahresende deutlich weniger verdient. Im Schlussquartal sei der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 49 Prozent auf 801 Millionen USD (710,5 Mio. Euro) gefallen. Die Erlöse hätten um 13 Prozent auf 6,9 Milliarden USD zugelegt, vor einem Jahr habe das Wachstum jedoch noch bei über 20 Prozent gelegen.PayPal habe zu Beginn der Pandemie stark vom Online-Shopping-Boom profitiert, doch mit der Rückkehr vieler Kunden zum klassischen Einzelhandel tue sich das Unternehmen schwerer. Zudem belaste die Loslösung der Ex-Konzernmutter eBay von PayPal den Bezahldienst weiter. Der Geschäftsausblick für 2022 fiel verhalten aus, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Susquehanna Financial: Der dort zuständige Analyst James Friedman hat den Titel am 2. Februar weiterhin mit dem Rating "positive" und dem Kursziel von 220 USD bewertet.Die niedrigste Kursprognose für PayPal kommt dagegen von Andrew Bauch, Analyst von SMBC Nikko Securities America, der die Aktie am 2. Februar weiterhin mit "underperform" eingestuft und das Kursziel von 160 auf 125 USD gekürzt hat.Am 14. Februar hat Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie von PayPal Holdings Inc. unter die Lupe genommen. Wie seiner Aktienanalyse zu entnehmen ist, habe der Kursrutsch der PayPal-Aktie in den letzten Monaten die Gewinne der vergangenen zwei Jahre zunichtegemacht. Neben zig Milliarden Markt Cap habe sich dabei auch das Vertrauen der Anleger in den Zahlungsabwickler verflüchtigt. Nun versuche das Management mit allen Mitteln zu retten, was zu retten sei.Für den CEO sei es Aktion mit Symbolkraft, denn seit seiner Amtsübernahme im Juli 2015 habe er noch nie PayPal-Aktien am Markt gekauft. Den Rest der 196.544 PayPal-Aktien, die Schulman zum Zeitpunkt der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC besessen habe, habe er allesamt im Rahmen seines Vergütungspakets erhalten.Einen Tag später habe Verwaltungsratsmitglied Frank Yeary rund 4.000 PayPal-Aktien für 500.000 USD gekauft, ehe einige Tage später auch sein Kollege David D. Dorman für eine Million USD 8.400 PayPal-Aktien erworben habe.Insiderkäufe seien üblicherweise ein starkes Signal, dass das Top-Management an den Erfolg des Unternehmens glaube, und könnten somit dabei helfen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Das sei im Falle von PayPal auch dringen nötig, denn mit durchwachsenen Zahlen, einem schwachen Ausblick und einer zusammengestrichenen Mittelfristprognose habe der Zahlungsabwickler viele Anleger und Analysten maßlos enttäuscht.Die Aktie habe ihre Talfahrt daraufhin beschleunigt. Die Stützungskäufe von Schulman und Co seien beinahe wirkungslos verpufft: Seit der CEO gekauft habe, sei der Kurs im Tief um weitere acht Prozent abgebröckelt. Mit dem Sturz auf 114,37 USD habe sie am 11. Februar den tiefsten Stand seit April 2020 markiert und dabei eine wichtige charttechnische Unterstützung verloren.Bei PayPal trübe sich das Chartbild immer weiter ein. Daran könnten zunächst weder die Insiderkäufe, noch die bereits aufkeimenden Übernahmespekulationen etwas ändern. Nach dem Rückfall unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 121 USD werde ein erneuter Test der 100-USD-Marke und des Corona-Crash-Tiefs bei 82 USD immer wahrscheinlicher. Anleger sollten daher aktuell nicht ins fallende Messer greifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie abschließend.