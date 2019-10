Börsenplätze Partners Group-Aktie:



L&S-Aktienkurs Partners Group-Aktie:

697,50 EUR -0,50% (01.10.2019, 10:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Partners Group-Aktie:

763,80 CHF -0,26% (01.10.2019, 09:52)



ISIN Partners Group-Aktie:

CH0024608827



WKN Partners Group-Aktie:

A0JJY6



Ticker-Symbol Partners Group-Aktie:

P2H



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Partners Group-Aktie:

PGHN



Kurzprofil Partners Group Holding AG:



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. (01.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).Hervorragende Erfolgshistorie dank eines hervorragenden Geschäftsmodells: Die Partners Group könne eine hervorragende langfristige Erfolgshistorie vorweisen mit einem sehr starken Wachstum des verwalteten Vermögens (AuM) (17% durchschn. jährl. Umsatzwachstum in den letzten zehn Jahren); kein Umsatzmargendruck; hohe EBIT-Marge um das Zielniveau von 60%, ca. 40% EK-Rendite (ROE) seit 2012; zweistelliges EPS- und Dividendenwachstum. Venditti denke, dass diese herausragenden langfristigen Ergebnisse durch das einzigartige und hoch attraktive Geschäftsmodell des Unternehmens möglich geworden seien.Weiteres Potenzial für kräftiges Wachstum : Es gebe viele Gründe, davon auszugehen, dass die Partners Group ihr kräftiges Wachstum fortsetzen werde: anhaltendes Wachstum der Pensionsgelder (auf sie würden über 50% des AuM der Partners Group entfallen); steigende Allokationen institutioneller Anleger in die privaten Märkte (anhaltend niedrige/negative Zinsen würden kräftigen Rückenwind liefern); geringer Marktanteil trotz einer Outperformance ggü. den privaten Märkten seit vielen Jahren; Konsolidierung, Wachstumspotenzial durch die Unterrepräsentierung der Partners Group im US-Markt; Produktinnovation (Defined Contribution Plans; Anlagen mit längerer Duration; ESG).Nächste Kursimpulse: AuM zum Ende 2019 am 16.01.20; GJ19 am 17.03.20Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "buy"-Rating fest und hebt sein Kursziel von CHF 880 auf CHF 920 an. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link