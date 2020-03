Die Marktteilnehmer stünden unter dem Eindruck der neuesten Entwicklungen und seien in den "Panik"-Modus übergegangen. Der DAX habe zum Handelsbeginn rund 8,4% auf ein Tief bei 10.572 Zählern verloren. Sollte sich das Niveau bis zum Handelsende nicht nachhaltig erhöhen, wäre dies der größte Tagesverlust seit dem 11. September 2001. Insgesamt ergäbe sich mit dem heutigen Tief ein Minus von 23%, seit dem Intraday-Allzeithoch Mitte Februar von 13.795 Punkten. Die Vergangenheit zeige, dass solchen Kurseinbrüchen in den folgenden Tagen und Wochen sehr unterschiedliche Entwicklungen gefolgt seien. Beispielsweise seien die Notierungen 2008 weiter gesunken, ungeachtet der Tatsache, dass Tagesverluste jenseits von 6% zu vermelden gewesen seien. In anderen Fällen wie 1991, 1997, 2001 und 2016 hätten sich die Notierungen dagegen schnell wieder erholen können.



Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen seien im Zuge dessen auf ein historisches Tief bei -0,86% gesunken, US-Treasuries hätten am Morgen zu 0,31%, ebenfalls einem Allzeittief rentiert. Die Akteure würden damit erneut deutliche geldpolitische Lockerungsmaßnahmen einpreisen. Abzuwarten bleibe, ob sich die Notenbanker von der aktuellen Situation beeindrucken lassen und weitergehende Beschlüsse fassen würden. Bis zur nächsten Sitzung am Donnertag bleibe für die EZB noch etwas Zeit, die Lage zu beurteilen. Die FED habe allerdings in der letzten Woche schon unter Beweis gestellt, dass sie eher früher und beherzter zur Tat schreite. In der aktuellen, von Panik geprägten Situation sei daher nicht auszuschließen, dass die für nächste Woche erwartete Zinssenkung schon bald erfolge. Letztlich würden nicht nur die Zins- sondern auch die Inflationserwartungen deutlich sinken.



Zur Verunsicherung der Akteure trage zudem bei, dass es heute Morgen zu einem Einbruch der Ölnotierungen gekommen sei. Öl der Sorte Brent sei im Tief um über 30% gesunken und aktuell lägen die Notierungen weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit 2016. Damals sei der Kurs bis auf 27,10 US-Dollar/Fass abgesunken. Hierbei stünden auch Spekulationen im Raum, wonach Russland und Saudi-Arabien in einen "Preiskrieg" eingetreten seien. Jüngst hätten sich beide Staaten im Rahmen der OPEC+ nicht auf gemeinsame Förderkürzungen als Reaktion auf die Corona-Krise einigen können.



Nach dem jüngsten Einbruch am Aktienmarkt empfehlen die Analysten der Helaba, die Nerven zu behalten und auf dem erreichten niedrigen Niveau von Panikverkäufen abzusehen. Sie hätten bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es in einer solchen Korrekturphase, die durch einen exogenen Schock ausgelöst worden sei, zu derartigen Übertreibungen nach unten kommen könne. Die Analysten würden an ihrer Einschätzung festhalten, dass solche Marktphasen für mittel- bis langfristig orientierte Anleger Gelegenheiten bieten würden, Aktienpositionen wieder aufzubauen.



Die Analysten der Helaba werden ihre Konjunktur- und Kapitalmarktprognosen auf Basis der aktuellen Entwicklungen zur Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie und der Reaktionen am Finanzmarkt kontinuierlich überprüfen. (09.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn haben die Finanzmärkte extrem auf die weitere Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie und die absehbaren wirtschaftlichen Folgen reagiert, so die Analysten der Helaba.Erst am Freitag hätten die Analysten diesbezüglich ihre Kapitalmarkt- und Konjunkturprognosen angepasst und dies u.a. in ihrem Wochenausblick kommuniziert. Darin hätten die Analysten zwar nicht ausgeschlossen, dass Corona die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könne. Als wahrscheinlicheres Szenario sähen sie allerdings, dass im Verlauf des Frühjahrs der Höhepunkt der Neuerkrankungen in Europa erreicht sei, wie es sich aktuell bereits in China abzeichne. Entsprechend hätten die Analysten für Deutschland und die Eurozone ein schwaches erstes Quartal und nochmals negative Auswirkungen im zweiten Quartal unterstellt. Für das dritte Quartal seien dann Nachholeffekte zu erwarten. Diese Einschätzung habe sich nicht verändert.Ferner hätten die Analysten ihre Finanzmarktprognosen revidiert: Die Renditeprognosen seien deutlich gesenkt worden. Nach einem ersten großen Zinsschritt der US-Notenbank in der letzten Woche würden die Analysten eine weitere Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte erwarten. Auch die EZB werde handeln. Die Analysten hätten eine Senkung um 10 Basispunkte als zentrale geldpolitische Maßnahme bereits seit längerem prognostiziert. Die Prognose für den deutschen Aktienleitindex DAX hätten die Analysten für den Jahresverlauf deutlich reduziert, nicht jedoch ihr Jahresendziel von 13.500 Punkten. Schließlich sei auch die Prognose für den Ölpreis für das erste Halbjahr 2020 kräftig gesenkt worden.