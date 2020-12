Entscheidend sei vor diesem Hintergrund, wie sich die Digitalisierung in Zukunft auf Beschäftigung und Löhne auswirken werde. "In der Vergangenheit hat technischer Fortschritt nicht zwangsläufig zu höherer Arbeitslosigkeit geführt. Die laufende Digitalisierung ist jedoch nicht mit historischen Prozessen vergleichbar", so Angermann. Der schnelle und fortwährende Wandel grundlegender Arbeitsinhalte und -formen verlange eine Anpassungsleistung, zu der jedoch nicht alle Menschen in der Lage seien. Die Digitalisierung werde damit den Trend zu mehr Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft ganz klar verstärken.



Wie sich die steigende Disparität im Lebensalltag der Menschen manifestiere, sei durch die Corona-Krise besonders anschaulich geworden. Die flächendeckende Schließung von Bildungseinrichtungen und die schlagartige Umstellung auf Arbeiten im Homeoffice habe sozial schwache Bevölkerungsgruppen besonders belastet. "Die globale Corona-Pandemie wirkt als massiver Katalysator des digitalen Wandels, gleichzeitig verstärkt sie aber soziale Ungleichheiten. Dies erzeugt Frustration und leistet auf politischer Ebene populistischen Tendenzen Vorschub", fasse Dr. Heinz-Werner Rapp die Sicht des FCFI zusammen.



Für die Frage, wie die Herausforderungen von Digitalisierung, Demographie und Disparität bewältigt würden, komme der Politik laut Rapp eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Dabei gebe es zwei Szenarien: Entweder eine populistisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik, die ökonomische Zerrüttung, zunehmende Abschottung und weniger globalen Wettbewerb zur Folge hätte (Beispiel USA). Oder eine aktive Gestaltung, die sowohl Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsreformen als auch bildungs- und integrationspolitische Maßnahmen umfassen müsste. "Voraussetzung dafür wäre allerdings das Auftreten "politischer Unternehmer", deren Handeln nicht ein einfacher Reflex auf Wählerwünsche und -stimmungen ist, sondern die willens und in der Lage sind, eine positive Vision der gesellschaftlichen Entwicklung zu entwerfen und diese kommunikativ und handlungsstark durchzusetzen", so Rapp.



Das enge Zusammenwirken der drei "D-Trends" sowie deren Folgen für die Finanzmärkte sollten von strategischen Investoren nicht unterschätzt werden: Eine globale Diversifikation von Vermögensanlagen sowie Investitionen in Sachwerte würden weiter an Bedeutung gewinnen. Aus den Megatrends würden sich jedoch neben strategischen Risiken ergeben, etwa in bestimmten Bereichen der Immobilienmärkte, auch zahlreiche Chancen. "So leiten sich speziell aus dem Megatrend Digitalisierung auf längere Zeit attraktive Investment-Chancen in Unternehmen mit innovativen und hinreichend digitalen Geschäftsmodellen ab", so Angermann. (15.12.2020/ac/a/m)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Die drei Megatrends Digitalisierung, Demographie und Disparität ("D-Trends") haben durch die Corona-Krise nochmals an Dynamik gewonnen, so die Experten von FERI Institut.Zu dieser Einschätzung komme das FERI Cognitive Finance Institute in einer aktuellen Studie. "Die Digitalisierung, die demographische Entwicklung in den Industrieländern und die zunehmend ungleiche Verteilung des Wohlstands werden zu zentralen Herausforderungen für die Gesellschaft und haben damit auch zunehmende Relevanz für die Kapitalmärkte", betone Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute (FCFI). Die Pandemie habe Einfluss und Wechselwirkung dieser drei Megatrends noch einmal deutlich verstärkt.