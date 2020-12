Fossile Kraftstoffe, die wichtigste Einzelquelle von CO2-Emissionen, würden immer noch rund 84% der weltweiten Energieproduktion ausmachen. In den USA würden 63% der Elektrizität aus Kohle, Erdgas und Erdöl stammen. In Europa, dem weltweit bedeutendsten Hersteller von erneuerbaren Energien, komme immer noch ein Drittel (34%) aus fossilen Kraftstoffen. Wer immer den Motor eines Elektroautos starte, der verbrennt gerade fossile Kraftstoffe und emittiert CO2 in die Luft. Das Gefühl, ein Klimaschützer zu sein, sei reine Illusion.



Eine Illusion sei es auch, auf Lithium-Batterien als Klimaschützer zu setzen. Lithium komme in der Hauptsache in China und in Argentinien vor. China benötige sein Lithium selbst, und in Argentinien werde Lithium im wasserarmen Hochland gewonnen. Dort leide die heimische Bevölkerung schon lange unter Wassermangel, von dem man hierzulande keine Vorstellung habe. Die Batterien hätten zudem eine relativ kurze Reichweite und würden sich somit nur für den Regionalverkehr, aber nicht für den Fernverkehr eignen. Der Ladevorgang dauere 30 bis 60 Minuten. Ladestationen gebe es immer noch viel zu wenige, weswegen Wartezeiten einkalkuliert werden müssten, bis man selbst zum Laden drankomme. Das gelte besonders bei Fahrten außerhalb der Ballungszentren. Bei Fernfahrten könnten dies insgesamt mehrere Stunden sein. Mit einem Elektroauto in den Urlaub zu fahren, zum Beispiel nach Italien oder Spanien, werde zu einer untragbaren Belastung. Im Lkw-Verkehr, zum Beispiel beim Transport von Südfrüchten von Andalusien bis Berlin, bedeute dies eine ganz erhebliche Verteuerung.



Deutlich vorteilhafter würden dagegen Wasserstoff-Antriebe erscheinen. Bei der H₂-Technologie werde aus Wasser (H₂O) durch Elektrolyse H₂ gewonnen und in den Motoren mittels Brennstoffzellen durch die Verbrennung mittels O₂ wieder in H₂O + Energie zurückverwandelt. Die Wasserstoff-Antriebe hätten mindestens die gleiche Reichweite wie die Verbrennungsmotoren, auch das Aufladen dauere nicht länger. Als "Abgase" bleibe das umweltfreundliche Wasser in Form von Wasserdampf. Der einzige Nachteil sei der Energieverbrauch bei der Elektrolyse. Doch hier würden die erneuerbaren Energien und der technische Fortschritt einen Ausweg bieten. Als günstige Standorte für die Gewinnung von H₂ kämen die Nord- und Ostsee infrage, wodurch auch die umstrittenen Stromtrassen entfallen seien.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe die Produktion der ersten Lokomotive mit Wasserstoff-Antrieb aufgenommen. Aufträge in Milliardenhöhe seien zu erwarten. Das nächste seien Wasserstoffmotoren für LKWs. Dann Fernreisebusse. Mit Hochdruck würden die Pkw Produzenten mit der Herstellung von wasserstoffgetriebenen Autos beginnen. Ein Durchbruch sei zu erwarten, wenn die ersten Kreuzfahrtschiffe nicht mehr mit Diesel, sondern mit Wasserstoff durch die Ozeane fahren würden. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) plane die Forschung für Flugzeuge mit Wasserstoffantrieb aufzunehmen.



Die derzeitige Konzentration auf die Elektro-Autos mit Lithium Batterien sei langfristig eine Fehlentwicklung. Für die Weltbörsen könnte der Wasserstoffantrieb der Schlager des Jahres 2021 werden. (16.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona Pandemie ist noch lange nicht überwunden, das Konjunkturniveau vor dem Ausbruch von Covid-19 noch lange nicht wieder erreicht, die Aussichten auf ein wirksames Gegenmittel größtenteils immer noch nur "Hoffnung", doch die Aktienmärkte blicken schon auf die Zeit danach, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die führenden Aktienindices würden auf oder nahe historischem Höchststand notieren. Das gelte auch für die internationalen Rentenmärkte, auf denen die Renditen der Anleihen auf ein absurd niedriges Niveau gesunken seien. Der größte Teil dieser Überbewertung sei auf die ultra-expansive Geldpolitik der Notenbanken zurückzuführen. Wenn diese wieder einmal "normalisiert" werde, dann drohe den Märkten ein Liquiditätsentzug. Doch sei das noch lange nicht zu erwarten. Die Rentenmärkte zeigen sich sorglos selbst bei 10 bis 30-jährigen Anleihen. Wenn diese Geldpolitik nicht "normalisiert" werde, dann würden die Märkte eines Tages mit Inflation konfrontiert, weswegen heute schon auf die Edelmetalle zu setzen sei.Der Blick auf zukünftige Entwicklungen sei selten so schwierig wie gegenwärtig. Zusätzlich zu den Konjunktur- und Pandemiesorgen würden die Märkte mit dem Problem des Klimaschutzes belastet. Vor 5 Jahren sei das Pariser Klimaabkommen geschlossen worden. Die EU habe sich jetzt zu einer Verschärfung ihrer Emissionsziele durchgerungen. Bis zum Jahr 2030 sollten die CO2-Emissionen um 55% statt wie bisher geplant um 40% gegenüber dem Stand von 1990 gesenkt werden. Als Hauptverursacher der CO2-Emissionen werde der Straßenverkehr mit den Verbrennungsmotoren gesehen. Elektroautos würden von vielen Regierungen als Ausweg unterstützt. Da brauche man ja "nur" eine Steckdose, um die günstigen Lithium- Batterien wieder aufzuladen. Doch das sei nur sehr kurzsichtig bedacht. Der Strom werde von Energieversorgern bereitgestellt, die immer noch hauptsächlich auf die Verbrennung fossiler Kraftstoffe zurückgreifen würden. Am Klimaschutz ändere sich hierdurch überhaupt nichts.