TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

25,13 USD +2,40% (03.09.2019, 22:00)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker Symbol Pan American Silver-Aktie Deutschland:

PA2



TSE-Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (04.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker Symbol: PA2, TSE-Ticker-Symbol: PAAS) charttechnisch unter die Lupe.Per Monatsschlusskurs sei der Pan American Silver-Aktie der Spurt über den Kreuzwiderstand aus der 38-Monats-Linie und dem im Februar 2017 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 15,99 USD bzw. 16,37 USD) gelungen. Der beschriebene Ausbruch werde durch die anziehenden Umsätze der letzten Monate sowie das frische Einstiegssignal seitens des MACD bestätigt. Für einen nachhaltigen Hausseimpuls spreche zudem die Positionierung im Rahmen des "HSBC Trendkompass". Die objektiven Kriterien "Relative Stärke nach Levy" sowie Momentum der letzten vier Wochen würden einen idealtypischen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend signalisieren. Dank des angeführten Ausbruchs könne die Verschnaufpause der letzten anderthalb Jahre als trendbestätigende Korrekturflagge interpretiert werden. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus diesem Konsolidierungsmuster lasse sich auf rund 16 USD taxieren, was zu einem Kursziel deutlich oberhalb der 20-USD-Marke führe. Die letzte Feststellung sei deshalb so wichtig, weil Anleger damit perspektivisch mit dem Abschluss der großen Bodenbildung der letzten sieben Jahre rechnen könnten. Spätestens bei einem neuen Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 21,59 USD wäre die im Chart eingezeichnete S-K-S-Umkehr Realität, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NASDAQ-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:18,82 USD +2,01% (03.09.2019, 22:00)Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:17,25 Euro +0,50% (04.09.2019, 08:46)