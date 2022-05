Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

467,90 EUR -2,25% (09.05.2022, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

505,55 USD -4,64% (06.05.2022)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NYSE Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (09.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einer der Top-Fondsmanager von Goldman Sachs habe den Tech-Sektor noch nicht abgeschrieben. Vielmehr sehe Brook Dane nach dem jüngsten Abverkauf gute Kaufgelegenheiten - unter anderem bei der Aktie von Palo Alto Networks, dem Marktführer im immer wichtiger werdenden Markt für Cybersecurity-Software.Vergangene Woche habe es einige Tech-Aktien heftig erwischt und teils zweistellige Kursverluste hätten an das Platzen der Dot-Com-Blase oder an die Finanzkrise 2007/08 erinnert. Laut dem Goldman-Fondsmanager sei der heutige Markt jedoch ein anderer. "Wir glauben, dass der jüngste Sell-off echte Kaufgelegenheiten geschaffen hat", habe Dane in einem Interview mit CNBC gesagt."In der Regel dauern Korrekturen bei Tech-Aktien zwischen sieben und acht Monaten - und wir befinden uns aktuell bereits im siebten Monat," so Dane. Zudem sei in den vergangenen Jahrzehnten dann durchschnittlich ein Abverkauf in Höhe von 20 bis 30 Prozent üblich gewesen und die 20-Prozent-Hürde habe der breite Technologiemarkt bereits überschritten. Abschließend weise der Goldman-Experte darauf hin, dass Tech-Aktien in Zeiten von Leitzinsanhebungen in der Regel den breiten Markt outperformen könnten, wenn es zu wirtschaftlichen Schwächen komme.Insbesondere im Bereich Cybersecurity sehe der Fondsmanager dabei attraktive Chancen. "Auch abseits des Krieges in Europa befinden sich viele Firme inmitten einer Umstellung ihrer Sicherheitsarchitektur. Früher genügte es, am Rand seiner Data-Center Firewalls aufzubauen, um den eingehenden Traffic abzusichern. Die Welt hat sich jedoch verändert und die Angriffe kommen vermehrt aus dem inneren der Unternehmen", beschreibe Dane die Veränderungen.Die Aktie von Palo Alto habe ausgehend von seinem 52-Wochen-Hoch im April rund 21 Prozent verloren. Die Bewertung sei entsprechend auf ein KGV für die nächsten vier Quartale von 58 zurückgekommen. Das liege zwar noch immer etwas über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 48 aber deutlich unter dem KGV von 78, das Anleger vor einem Monat noch hätten zahlen müssen.Nicht nur Goldman Sachs ist vom umfassenden Cybersecurity-Angebot von Palo Alto überzeugt, das Firmennetzwerke, Homeoffice-Rechner sowie öffentliche und private Clouds umspannt, sondern auch "Der Aktionär". Das aktuelle Kursziel für die Aktie von Palo Alto liegt bei 700 Euro, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 09.05.2022)