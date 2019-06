Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Platin oder Palladium? So lautet nicht selten die Frage unter Rohstoff-Investoren, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Beide Edelmetalle würden eine wichtige Rolle für die Autoindustrie spielen, da sie in Katalysatoren zum Einsatz kommen würden. Bis vor einigen Monaten habe es so ausgesehen, als würde Palladium Platin den Rang ablaufen: Palladium habe eine beispiellose Rally gestartet und sei auf über 1.600 Dollar geklettert. Angesichts dieses Preisanstiegs sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann sich beide Metalle wieder aufeinander zubewegen würden. Doch diese Entwicklung sei ausgeblieben. Im Mai hätten Platin und Palladium gleichermaßen eingebüßt, doch sehe es seit Juni danach aus, als würde Palladium wieder zurück in die Erfolgsspur finden - bis immerhin 1.500 Dollar habe die Aufholjagd gereicht. Doch langsam werde die Luft aus markttechnischen Gründen dünn.



Hinzu komme, dass der Preisaufschlag bei Palladium zu Platin inzwischen mehr als 400 Dollar betrage. Eine solche Situation habe der Rohstoffmarkt zuletzt im Jahr 2000 gesehen. Fundamental herrsche auf dem Palladium-Markt nach wie vor ein Angebotsdefizit. Dies spreche zwar vordergründig für steigende Notierungen, doch sollten Investoren Platin nicht vergessen - je teurer Palladium sei, desto eher könnte die Autoindustrie wieder verstärkt auf Platin setzen. Ein solcher Strategieschwenk erfolge zwar nicht über Nacht, doch zeige auch der inzwischen geringe Preisunterschied zwischen Palladium und Gold (weniger als 50 Dollar je Unze), dass Palladium aktuell heiß gelaufen sein könnte. Long-Investoren sollten womöglich einen Rücksetzer abwarten. (21.06.2019/ac/a/m)

