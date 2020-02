Paris (www.aktiencheck.de) - Treten unvorhersehbare Ereignisse auf, die das globale Wachstum empfindlich belasten können - wie etwa der Ausbruch des Coronavirus -, steigt unter Investoren naturgemäß die Nervosität und parallel dazu der Wunsch nach sicheren Anlagen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Auf den ersten Blick überrasche die anhaltende Palladium-Rally durchaus. Denn als sicherer Anlagehafen habe Palladium bisher eher nicht gezählt. Vielmehr werde das Metall vor allem von der Automobilindustrie (für die Produktion von Benzin-Pkw-Katalysatoren) nachgefragt, die sich aber zuletzt alles andere als in blendender Verfassung präsentiert habe. So seien die Pkw-Neuzulassungen im Januar in fast allen bedeutenden Märkten teils kräftig eingebrochen - allen voran im wichtigsten Absatzmarkt China.Dort sei das Marktvolumen gegenüber dem Vorjahresmonat Schätzungen zufolge um 20 Prozent geschrumpft. Und obwohl der Pkw-Markt in China wahrscheinlich auch im Februar nicht positiv überraschen dürfte, könnte Palladium weiter steigen. Und zwar vor allem dann, wenn sich abzeichne, dass die Coronavirus bedingten Unterbrechungen einiger Lieferketten auch die Palladium-Produktion belasten würden. Hinzu komme, dass der Palladiummarkt 2020 wohl zum neunten Mal in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen werde. Dennoch: Angesichts der bereits langanhaltenden Rally werde die Luft nach oben auch für Palladium zunehmend dünner. (28.02.2020/ac/a/m)