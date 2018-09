Paris (www.aktiencheck.de) - Gold steuert seinen sechsten Verlustmonat in Folge an, und auch bei Silber ist vom Glanz vergangener Tage schon seit geraumer Zeit nicht mehr allzu viel zu sehen, so die Experten der BNP Paribas in einer Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Pkw-Markt stützt PalladiumkursWie lange dieser Trend anhalten werde, sei ungewiss. Sicher scheine zwar, dass sowohl Gold als auch Silber über kurz oder lang wieder zulegen würden, die Frage sei nur: Wann? Deutlich besser dürfte indes die Stimmung bei Palladium-Anlegern sein. Zwar habe das vor allem für die Produktion von Benzin-Katalysatoren benötigte Edelmetall seit Jahresbeginn ebenfalls an Wert eingebüßt, doch seit einigen Wochen kenne der Preis nur eine Richtung, nach oben; wohl auch, weil die Gefahr von US-Strafzöllen auf europäische Autos zuletzt gesunken sei. Ewig werde auch dieser Trend nicht anhalten, aber aktuell sei zumindest kein Einbruch absehbar. Schließlich herrsche unter Experten Einigkeit darüber, dass Palladium 2018 das siebte Jahr in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen werde. Haupttreiber sei die robuste Nachfrage nach Pkw mit Benzinmotoren. Verschärfte Abgasvorschriften unter anderem in Japan, Nordamerika und Europa könnten der Palladium-Nachfrage 2019 sogar einen zusätzlichen Schub verleihen. ("Märkte & Zertifikate weekly" Ausgabe vom 07.09.2018) (07.09.2018/ac/a/m)