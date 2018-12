Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die massive Rally bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) erreichte in der vergangenen Woche ihren Höhepunkt mit dem Anstieg auf das neue Rekordhoch bei 1.263 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuvor habe der Wert mit dem Ausbruch über die 1.139 USD-Marke den Grundstein für die Fortsetzung der steilen Aufwärtsbewegung gelegt und die neue Höchstmarke ohne nennenswerte Korrekturen erreicht. Ausgehend vom neuen Hoch sei es zwar zu einer solchen Gegenbewegung gekommen. Diese sei aber in der Vorwoche gestoppt und Palladium erneut an den Höchststand angetrieben worden.



Die Käufer hätten den Wert weiter unter Kontrolle und das Ausbleiben einer größeren Korrektur sei ebenfalls bullisch zu werten. Breche Palladium jetzt auch nachhaltig und dynamisch über die 1.263 USD-Marke aus, dürfte der Aufwärtstrend in den nächsten Tagen bis 1.310 USD und 1.345 USD führen. Oberhalb von 1.345 USD könnte es sogar zu einem Anstieg bis 1.400 und 1.430 USD kommen. Erst ein Rücksetzer unter 1.200 USD könnte den Aufwärtstrend etwas abbremsen. In diesem Fall wäre nach einer Korrektur bis 1.139 USD mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Darunter dürfte sich die Gegenbewegung bis 1.090 USD ausdehnen. (12.12.2018/ac/a/m)