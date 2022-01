Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) setzt seinen Mitte der Vorwoche begonnenen starken Aufwärtsbewegung fort, so die Experten von XTB.Das Interesse an Palladium auf dem Kassamarkt sei in letzter Zeit sprunghaft gestiegen. Der Preis dieses Edelmetalls sei seit Jahresbeginn um fast 30% gestiegen, wobei der Großteil dieser Gewinne in den letzten Sitzungen erzielt worden sei. Die Bewegungen auf dem Markt würden von der Sorge bestimmt, dass bis zu 40% des Palladiumangebots der Minen nicht mehr verfügbar sein könnten. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Russland für 40% der Minenproduktion verantwortlich sei. Die Gefahr, dass gegen Russland Sanktionen verhängt würden, sei real und könnte so weit gehen, dass ausländischen Unternehmen der Kauf von russischen Rohstoffen gänzlich verboten werde. Palladium werde hauptsächlich für die Herstellung von Katalysatoren für Verbrennungsmotoren verwendet. Es werde erwartet, dass die Nachfrage nach Palladium in diesem Jahr steigen werde, da die Halbleiterknappheit nachlasse und die Automobilproduktion wieder anziehen könnte.Palladium habe seit Jahresbeginn fast 30% zugelegt und nähere sich einem 4-Monats-Hoch. Allerdings notiere der Preis weiterhin 28-30% unter den Allzeithochs vom Mai 2021. Dennoch sei anzumerken, dass der Preis über das 50%-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung und über die 200-Tage-Linie gestiegen sei, was als bullisches Signal gewertet werden könnte. (Quelle: xStaiton 5) (27.01.2022/ac/a/m)