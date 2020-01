Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) konnte sich in den Vorwochen sehr stark entwickeln, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Ausbruch aus dem ohnehin bereits steilen Aufwärtstrendkanal nach oben gekommen, was bis zu einem Hoch bei 2.582 USD geführt habe. Die Notierungen hätten den Anstieg anschließend auf hohem Niveau konsolidiert.



Innerhalb der Seitwärtsbewegung der Vortage könne der überkaufte Zustand leicht abgebaut werden. Gehe es daraus über die 2.582 USD direkt auf ein neues Hoch, sei eine Ausdehnung der Rally in Richtung 2.800 USD möglich. Rutsche der Kursverlauf jedoch unter 2.378 USD zurück, könnte zunächst noch der steile Aufwärtstrend erreicht werden, welcher derzeit bei 2.170 USD eine Unterstützung darstelle. (24.01.2020/ac/a/m)

