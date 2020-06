Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen des zweiten Teils einer Ende Februar begonnenen Abwärtsbewegung fiel Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im Mai bis an die Unterstützung bei 1.724 USD zurück, die zunächst verteidigt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein Anstieg bis an die Hürde bei 2.084 USD gefolgt, an der die Verkäufer erneut zugeschlagen hätten. Im gestrigen Handel sei bereits die 1.843-USD-Marke attackiert worden.



Kurzfristig könnte der Wert jetzt zwar erneut bis an das Zwischenhoch von Ende Mai bei 1.997 USD steigen, aber selbst ein Anstieg über die Marke würde zunächst wenig ändern. Erst ein Ausbruch über die Hürde bei 2.084 USD wäre aktuell als bullischer Befreiungsschlag mit Potenzial bis 2.248 USD zu werten. Abgaben unter die nahen Supportmarken bei 1.884 und 1.843 USD würden dagegen direkt für einen Einbruch bis 1.763 USD sorgen, der unterhalb von 1.724 USD bis 1.491 USD führen könne. (05.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >