Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Monaten stabil nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich dabei an die obere mittelfristige Trendbegrenzung schieben können, welche zuletzt zeitweise nach oben durchbrochen worden sei. Ausgehend von einem Hoch bei 1.822 USD habe der Kaufdruck aber wieder nachgelassen.



Der Kursverlauf besitze die Chance, sich innerhalb des mittelfristigen Trendkanals noch weiter nach oben zu bewegen. Wenn es gelinge, die 1.822 USD zu durchbrechen, biete sich Spielraum bis in den Bereich der 1.900 USD, bevor die Oberkante des engeren Trendkanals das Potenzial begrenzen dürfte. Ein Bruch des Aufwärtstrends, unter 1.775 USD, könnte alternativ eine beginnende Korrektur in Richtung 1.731 USD einleiten. (08.11.2019/ac/a/m)

