Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich in den vergangenen Monaten stark aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bei 1.822 USD sei eine Aufwärtswelle im Oktober beendet worden, bevor sich die Notierungen ausgehend von 1.675 USD wieder hätten fangen können. Davon ausgehend sei es erneut zu einem starken Anstieg gekommen, welcher auch aus dem Trendkanal der Vormonate führe.



Mittelfristig biete sich bei Palladium die Chance, die Rally weiter auszudehnen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 1.900 USD vorhanden. Nach einem Rücksetzer könnte sich der Kursverlauf dann auch weiter in Richtung der 2.000 USD bewegen. Rutsche Palladium unter 1.845 USD, wäre ein Rücklauf bis 1.822 USD schnell möglich. Darunter würden stärkere Abgaben drohen. (06.12.2019/ac/a/m)

