Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Palladium-Future hielt sich in den letzten Tagen gegenüber den anderen Edelmetallen relativ gut und dürfte bei einer Erholung im Sektor überdurchschnittlich performen, so Carsten Stork vom Anlagermagazin "Der Aktionär".



Silber sei in den letzten Tagen in der Spitze um mehr als 20 Prozent eingebrochen, Platin um knapp zehn Prozent und Gold habe fünf Prozent verloren. Der Dezember-Future von Palladium sei letzte Woche zwar an seinem Widerstand bei 2.470 USD gescheitert und habe in vier Tagen knapp 100 USD verloren. Der Chart zeige allerdings langfristig klar nach oben. "Der Aktionär" gehe von einer weiteren Konsolidierung aus und rechne damit, dass der Palladium-Future in den nächsten Wochen die 2.470 USD nach oben durchbreche.



Die Saisonalität zeige auch eindeutig nach oben. Neue Rekordstände zum Jahresende seien durchaus vorstellbar. (25.09.2020/ac/a/m)

