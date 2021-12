Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium ist wie Gold und Platin ein Edelmetall, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".2022 könnte die Autoproduktion wieder Fahrt aufnehmenErste Marktbeobachter würden darin bereits einen verfrühten Startschuss für eine Erholungsbewegung bei Palladium sehen. Seit seinem Allzeithoch im Mai habe das Edelmetall rund ein Drittel seines Wertes verloren. Das eröffne ein großes Comeback-Potenzial. Doch was spreche fundamental für Palladium? Die großen Autobauer seien während der vergangenen Monate nicht untätig gewesen und hätten im Chipmangel eine große Herausforderung für ihre Branche erkannt. Teilweise hätten Autokonzerne direkt mit Chipherstellern Lieferverträge abgeschlossen oder aber den Nachschub an Chips anderweitig verbessert. Ab 2022 könnte sich die Situation rund um gestörte Lieferketten nach und nach entspannen. Wenn dann wieder mehr Fahrzeuge gebaut würden, sollte auch die Nachfrage nach Palladium wieder zunehmen. Das Edelmetall sei nach seinem kürzlich erfolgten Lebenszeichen interessant. Anleger sollten jedoch mit erhöhter Volatilität rechnen. Auch wenn die Perspektive interessant sei, gebe es keinen Grund, überstürzt einzusteigen. (10.12.2021/ac/a/m)