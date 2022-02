Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch aus einer mehrtägigen Dreiecksformation an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie zog der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) in einer zweiten, steilen Kaufwelle nach Norden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe er mühelos die Hürden bei 1.997 und 2.211 USD überwunden und in der Spitze den Widerstandsbereich um 2.360 USD erreicht. Nach diesem über 50% reichenden Anstieg vom Dezembertief habe die Rally gestoppt und sei in eine Korrekturphase übergegangen.



Ausgehend von den Haltemarken bei 2.149 und 2.211 USD sollte der Wert jetzt seine Korrektur beenden und wieder an das Zwischenhoch bei 2.325 USD steigen. Darüber sei nur noch der Bereich um 2.360 USD als Widerstand auf dem Weg zur 2.441-USD-Marke auszumachen. Könne auch das Rallyhoch durchschritten werden, seien Zugewinne bis 2.540 und 2.639 USD möglich. Breche Palladium dagegen unter 2.149 USD ein, würde sich die Gegenbewegung bis 2.050 USD und darunter ggf. bis 1.997 USD fortsetzen, ehe dort der nächste große Anstieg starten sollte. (11.02.2022/ac/a/m)



